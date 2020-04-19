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كلمات وفيديو : أوبريت ” إنت أقوى ” لمجموعة من نجوم الغناء

بواسطة محمد عبد الرازق

تم إطلاق أغنية ” انت أقوى ” على اليوتيوب بشكل رسمي والذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء حيث يغني كلاً من الفنانين محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وصابر الرباعي ووائل جسار وكارول سماحة بالغناء.

فيما يظهر مجموعة من نجوم التمثيل بالظهور في الكليب دعماً لرسالة الاغنية على رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا وبيومي فؤاد وليلى علوى وأكرم حسني وماجد الكدواني وخالد أنور وإنجي علي وعبير صبري ولبلة وماجد المصري ولاعب كرة القدم محمد زيدان.

الأغنية من كلمات:د. مدحت العدل أما اللحن : عمرو مصطفى والتوزيع: نادر حمدي وفكرة الاغنية د. وليد مصطفى.

كلمات اغنية أوبريت إنت أقوى

كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود

كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورد

هي نور الانسانية اللي بيعدي الحدود

انت اقوى انت ابقي سر  أسرار الحياة

مد ايدك فوق وصلي للمحبه  والإله غني للحب الكبير للامل تحيا الحياة

الامل مولود وعايش جوه قلب أخضر بريء والظلام في أخره نور  والاماني كل شيء

مد ايدك خد ايديا نبني جسر الانسانية قبل قلبك خد عنيا بص بيهم على الطريق

انت اقوى انت ابقي سر  أسرار الحياة

مد ايدك فوق وصلي للمحبه  والإله غني للحب الكبير للامل تحيا الحياة

كلنا في الاصل واحد اب واحد ام واحدة لينا عمر ورب واحد في الخطر بنبقى وحدة

علم نور حضارة فكرة نرسم الاحلام  لبكرة الشجر في الاصل بذرة ياما على الانسان تعدى

انت اقوى انت ابقي سر  أسرار الحياة

مد ايدك فوق وصلي للمحبه  والإله غني للحب الكبير للامل تحيا الحياة

مهما هتكون الديانة أو شعوب بلغات ولون ربنا ادالنا الامانة وقال لادم قوم وكون

الارض لينا مش لغيرنا لجل أولادنا وخيرنا ياما نلقى زمان عبرنا رجعوا الضحكة العيون

انت اقوى انت ابقي سر  أسرار الحياة

مد ايدك فوق وصلي للمحبه  غني للحب الكبير للامل تحيا الحياة

فيديو كليب أنت أقوى

ارباح الكليب موجهة لمحاربة فيروس كورونا

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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