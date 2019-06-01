كلمات وفيديو الاغنية الرسمية لفيلم الممر

بالحان رائعة لعمر خيرت صدرت الاغنية الرسمية لفيلم الممر قبل ايام قليلة من بدء عرضه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر وصيف 2019 ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

كلمات الاغنية الرسمية لفيلم الممر

الاغنية من كلمات أمير طعيمة

لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي يفرد جناح النور ويوهب لك حياة تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه وساعتها بس هتعرف انك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراه الممر ممر يخرج بيك من الليل لنهار تبدأ طريقك حتى لو مشوار طويل مين اللي قال انك معندكش اختيار طول ما انت فيك الحيل حتقدر على الطريق لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي يفرد جناح النور ويوهب لك حياة تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه وساعتها بس هتعرف انك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراه

فيديو الاغنية الرسمية لفيلم الممر

غناء : محمد_الشرنوبي

ألحان الموسيقار : عمر_خيرت

كلمات : أمير_طعيمة

فريق عمل فيلم الممر

التمثيل : أحمد عز – أمير كرارة – أحمد رزق – إياد نصار – هند صبري – شريف منير – محمد فراج – محمود حجازي – أحمد فلوكس – أسماء أبو اليزيد – أمير صلاح – عمر زهران – إنعام سالوسة – محمود حافظ – محمد جمعة – محمد الشرنوبي – حجاج عبد العظيم .

التأليف : شريف عرفة.

الأغاني : الشاعر أمير طعيمة.

مدير التصوير : أيمن ابو المكارم .

الإنتاج : الماسة للإنتاج الفني ( هشام عبد الخالق ).

الإخراج : شريف عرفة .