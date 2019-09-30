كلمة هنا الزاهد لجمهورها.. ووالدتها وفهمي: تستعد لهذه العملية الجراحية (صور)

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام تشكر فيها جمهورها الكبير، كل من دعا لها وأبدت سعادتها لما لاقته من حب كما شكرت زملاءها وننشر تفاصيل كلمة هنا الزاهد على إنستجرام.







والدة هنا الزاهد: تجري عملية المرارة

قالت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، في تصريح لها: «إن هنا عادت الحمد لله إلى القاهرة وأنها بخير كما أنها تستعد لإجراء عملية جراحية (المرارة) خلال الأيام المقبلة ، وربنا معاها إن شاء الله».

وأكملت والدة هنا الزاهد في حديثها أن ابنتها كانت تشكو من التهابات بسيطة وأنها على مقبلة على إجراء عملية المرارة وذلك بعد انتهاء ما تعاني منه من التهابات، وشكرت المنزلاوي جميع من سأل عن هنا وخصت بالشكر كلا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر.







منشور هنا الزاهد على إنستجرام

وقالت هنا الزاهد في المنشور الذي نشرته على إنستجرام:

“شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي أنا الحمد لله بقيت كويسة، وأكثر حاجة اتبسط منها أني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كده، حتى في الشارع الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا أنتي كويسة؟ خضيتينا عليكي وكأنهم من أهلي”.







أحمد فهمي وأول ظهور بعد مرض هنا الزاهد

كما شارك الفنان أحمد فهمي زوج هنا الزاهد بصورة له على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، خلال قضائه شهر العسل في سنغافورة، وظهر وهو على أحد شواطئ جزر المالديف ، كما علق صديقه أكرم حسني قائلا:

“مش كفاية بقى ونركز في شغلنا ولا إيه”