كليب إنساي .. محمد رمضان يتحول لمليونير.. ويحقق أكثر من مليون مشاهدة في 9 ساعات

أغنية إنساي.. طرح النجم محمد رمضان الأغنية الجديدة إنساي التي اشترك مع المطرب المغربي سعد لمجرد وهي أغنية مصورة على القناة الرسمية بموقع «يوتيوب».
أكثر من مليون مشاهدة في 9 ساعات
ويذكر أن حقق الفيديو كليب لأغنية إنساي في نحو 9 ساعات أكثر من مليوم و100 ألف مشاهدة بعد طرح إنساي على موقع الفيديوهات يوتيوب.
كلمات أغنية إنساي
ننشر كلمات أغنية إنساي للفنان محمد رمضان والمطرب سعد المجرد
ما يستاهلوش ياخويا مايستاهلوش
إنساهم
يلا
Trunk Opens
إنساي
مش هنكمل أنا عارف من الأول
مهما نطول
هتكون أخرتها ايه ؟!
كنت متعود أسمع وأفوت
بس المره دي
قلبي هدوس عليه
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
الأيام تدور وتوريك
غندير للي فراسي
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا
علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا
لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك
محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك
سلام مش هسلم كلام مش هتكلم
بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم
قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي
ولا في خيالي
من الآخر
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني
niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide
متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey
اه درت للي بغيتي yeey
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
Oud
A property of OUD
Sold to VENDU
الأسطورة والمعلم
انساي
آخر أعمال سعد لمجرد
ونوضح أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية «نجيبك نجيبك»، والأغنية كتب كلماتها محمد نوبال، وقام بتلحين الأغنية محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.
آخر أعمال محمد رمضان
كما أننا نعرض آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية وهو طرح أغنية «بابا»، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.
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