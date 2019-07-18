كليب إنساي .. محمد رمضان يتحول لمليونير.. ويحقق أكثر من مليون مشاهدة في 9 ساعات

أغنية إنساي.. طرح النجم محمد رمضان الأغنية الجديدة إنساي التي اشترك مع المطرب المغربي سعد لمجرد وهي أغنية مصورة على القناة الرسمية بموقع «يوتيوب».

أكثر من مليون مشاهدة في 9 ساعات

ويذكر أن حقق الفيديو كليب لأغنية إنساي في نحو 9 ساعات أكثر من مليوم و100 ألف مشاهدة بعد طرح إنساي على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية إنساي

ننشر كلمات أغنية إنساي للفنان محمد رمضان والمطرب سعد المجرد

ما يستاهلوش ياخويا مايستاهلوش

إنساهم

يلا

Trunk Opens

إنساي

مش هنكمل أنا عارف من الأول

مهما نطول

هتكون أخرتها ايه ؟!

كنت متعود أسمع وأفوت

بس المره دي

قلبي هدوس عليه

easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي

الأيام تدور وتوريك

غندير للي فراسي

easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا

علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا

لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك

سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم

قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي

ولا في خيالي

من الآخر

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني

niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide

متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey

اه درت للي بغيتي yeey

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

Oud

A property of OUD

Sold to VENDU

الأسطورة والمعلم

انساي

آخر أعمال سعد لمجرد

ونوضح أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية «نجيبك نجيبك»، والأغنية كتب كلماتها محمد نوبال، وقام بتلحين الأغنية محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

آخر أعمال محمد رمضان

كما أننا نعرض آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية وهو طرح أغنية «بابا»، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.