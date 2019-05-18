كيف سخر رامز في الشلال من شذى حسون في مقدمة المقلب؟

سقطت الفنانة شذى حسون في فخ حلقة اليوم السبت من برنامج رامز في الشلال، الذي يقدمه الإعلامي رامز جلال على قناة إم بي سي مصر،حيث تقوم فكرة برنامج “رامز في الشلال” هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان، وسخر رامز جلال من المطربة شذى حسون في مقدمة برنامجه قائلًا: “معانا ومعاكم النهاردة ملكة العالم في السب والقذف لأنها مش مطربة دي عايزة محامي يمشي وراها مش مؤلف أغاني”، وأضاف رامز، “”صاحبة اللسان اللي عايز قطعه، خدودها متنجدة او واخدة سبع اقلام، ودراعها دة فخدة، أوعدك لو الحلقة عدت على خير هعزمك على واحد لمون، أما لو استغبيتي وقليتي أدبك هفتح دماغك بإيد الهون”.

شذى أمجد الحسون الشهيرة باسم شذى حسون من مواليد 3 مارس 1981 بالدار البيضاء، في المغرب، وهي مغنية عراقية مغربية اشتهرت عبر فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي سنة 2007، وتعتبر شذى حسون أول أنثى تفوز بالنسخة العربية من البرنامج، وتُعد من أشهر المغنين بالعالم العربي، وتُعرف بلقب “بنت الرافدين”، وخلال المقلب وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة للمطربة شذى حسون، بعدها تم إقناعها بالتحكيم بين فريقين متنافسين فى مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه، بعدها صعدوا فوق الجسر، لينهار بها الجسر وتقع فى المياه وسط فزع كبير انتاب المطربة أثناء مواجهة الشلال.