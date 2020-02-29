لتجنب العدوى بفيروس كورونا.. المغني راغب علامة يبتكر طريقة جديدة للمصافحة

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، والذي بات يهدد البشرية في أنحاء العالم، بعد أن أصبح الفيروس هاجس ومصدر قلق لدى الناس في كل مكان والخوف من انتقال العدوى، ولتجنب الإصابة بالفيروس القاتل القاتل وتجنب العدوى به ، قام المطرب اللبناني راغب علامة بابتكار طريقة جديدة للمصافحة وتبادل المصافحة والقبلات بين الأفراد، حيث نشر مقطع فيديو طريف يوثق فيه طريقته الجديدة للمصافحة.

راغب علامة

طريقة راغب علامة المبتكرة للمصافحة

ظهر المغني سوبر ستار علامة في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته على تطبيق “انستغرام ” حين التقائه بالمذيع اللبناني ميشال أبو سليمان وتبادل التحية مع بعضهما بطريقة طريفة وغير تقليدية ، وذلك بالتصافح عن طريق الأقدام .

وهذه الطريقة تمثلت بأن ضرب علامة وأبو سليمان قديميهما ببعضهما البعض ، وتبادلا القبل في الهواء دون أن يتلامسا خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وارفق علامة مقطع الفيديو بتعليق قائلًا : “أيام الكورونا!”.

وقد لاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل المستخدمون وانهالت التعليقات عليه معربين عن إعجابهم بخفة ظل الفنان علامة ، معتبرين أن المصافحة وتبادل التحية بتلك الطريقة المبتكرة فعًالة لتجنب الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا.