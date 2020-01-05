لص في منزل نانسي عجرم وتبادل لإطلاق النار.. وهذه النهاية

تعرضت نانسي لإصابة طفيفة في الساق كما ظهر بالصور على مواقع التواصل إثر تبادل زوجها إطلاق النار مع لص آخر إقتحم منزلهما يوم الأحد، ورغم حق الدفاع عن النفس يقبع زوج الفنانة فادي الهاشم في التوقيف بسبب قتله السارق “سوري الجنسية” بأعيرة مسدسه الشخصي.







لص يجتاز ثلاثة حراس ليقابل زوج نانسي

وتمكن اللص المدجج بالسلاح والمقنع، من تجاوز حارسين شخصين يتولون حراسة الفيلا بعد أن أرهبهما بسلاحه ليواصل بعدها إقتحام المنزل بكل جرأة، . وقد لقي زوج ناسي عجرم اللص أمامه وجهاً لوجه، حيث لم يفلح في إقناع الأخير بالإنصراف، ويبدو ان الللص وهو سوي الجنسية كان حريصاً على الحصول على مقتنيات ثمينة إذ أصر على التوجه للغرفة التي يقطن فيها أطفال النجمة اللبانية “للنوم” محذراً أي شخص من الإقتراب منه ، وبعد ذلك” في خطوات سريعة أنهى فادي الهاشم هذا الخطر بإطلاق رصاص نحوه من سلاح أحضر له من الخارج. ليردي مباشرة السارق قتيلاً في الموقعه نفسه داخل منزل نانسي عجرمن الكائن في – نيو سهيلة كسروان .







وتم توقيف زوج نانسي لغرض إكمال الإجراءات القانونية، وأثارت طريقة قتله جدلاً وقوبلت رواية تبادل إطلاق النار بالتشكيك على مواقع التواصل، خاصة إذا نظرنا إلى ما نقلته سكاي نيوز عربية من كون المسدس الذي بحوزة الرجل الملثم أتضح أنه مزيفاً فيما بعد.

خطأ السارق يقوده لنهاية مأساوية

وتبين ان السارق من مواليد 1989 محمد حسن الموسى قام بالتسلل إلى الفيلا الخاصة بالفنانة فجراً – وكاد يقترب من تشكيل خطراً على حياة أطفال نانسي عجرم إثر إصراره الدخول الى غرفة تواجدهم، لكن الزوج قرر إنهاء تطور الأحداث بسرعة فبمجرد تصويب أعيرة مسدسه صوبه، سقط مقتولاً على الفور حيث أنتتشرت صورة للسارق متشحطاً (بالدم) ممداً على الأرض.

وعلى ضوء الحادث إجتمعت عناصر من قوات الأمن والأدلة الجنائية في تلك اللحظات في موقع الجريمة للقيام بمهمة التحقيق، في منزل نانسي بمنطقة نيو سهيلة كسروان في العاصمة بيروت.