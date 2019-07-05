الكثير منا يعشق الفن الآسيوي سواء الفن الصيني أوُ الكوري أوُ الياباني والتايلندي والتايواني وغيرهم ، ونهتم كثيراً بالتعرف بشكل أقرب عن الفنانين الآسيويين وبالنسبة لعالم الفن في الصين فهو ينقسم إلى عدة أقسام منها الخيالي والتاريخي والكوميدي والدراميِ ويميل الجُمهور العربي أكثر إلى الفن الدرامي لأنه قد يجمع بين الخيال والواقع في الكثير من الأحيان ولا ننسي أن المجتمع الصيني كغيره من الكثير من المجتمعات يقدم بعض المسلسلات التي تحكي قصص النزاعات العائلية التي تمر بها الكثير من العائلات في أي مجتمع في العالم ، أما اليوم سوف نتعرف أكثر عن أحد الفنانين الصاعدين في الصين والذي قد يعرفه الكثير من المعجبين العرب بشكل عام وهو الممثل الصيني تشو شنغ من خلال موقع كلمة .

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معلومات عن الممثل الصيني تشو شنغ :

تشو شنغ هو ممثل ومغني صيني ولد في مقاطعة لياونينغ بالصين وقد ولد في الخامس والعشرون من شهر يوليه لعام 1994 وتخرج تشو شنغ من أكاديمية بكين للسنيما ، كما يعمل تشو شنغ كعضو في فرقة – One-Six Beauty Boy – ويبلغ طوله 182 سم ويبلغ وزنه 65 كيلو جرام ، دائم ما يعبر تشو شنغ عن رغبته في لعب العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة حتى يظهر للجمهور بعروض متنوعة وليس بشخصية واخدة في كل مرة .

يحب تشو شنغ العزف على الجيتار حتى أنه قال في إحدى المقابلات عندما تم سؤاله ماذا كنت ستعمل ما لم تصبح ممثلاً ؟ وقد أجاب بأنه حينها سوف يذهب إلى إحدى المدن الصينية القديمة ويقوم بإفتتاح متجر خاص به وأنه وف يقوم بالعزف على الجيتار كل يوم مع شرب الشاي في المتجر والدردشة مع الأصدقاء وكل من يتواجدون في المتجر ، ويحب تشو شنغ أيضاً الأغاني الشعبية والروك كما أنه يقوم بأداء الغناء مرة أو مرتين في الأسبوع ، كما أن تشو شنغ مهتم بالسفر ويفضل السياحة في أسبانيا خاصة مدينة مدريد ومدينة برشلونة كما يحب أن يصفه الأخرين بأنه ممتاز ويكره جداً تجاهل وإنكار الأخرين له .

صور الفنان الصيني تشو شنغ :