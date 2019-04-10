«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

مرحلة الطفولة هي أجمل مرحلة في حياة كل شخص، ولما لا وحينها يكون البال ليس به ما يشغله من متاعب الحياة التي تزداد كلما كبر الشخص، وهناك بعض الأشخاص لم تتغير ملامحهم الطفولية البريئة بعدما أصبح شاباً يافعاً وأيضاً هناك عكس ذلك، وحياة النجوم دائماً ما تكون تحت ميكروسكوب الإعلام والمواقع السويال ميديا ومتابعيه، وقد تداولت بعض الصور للعديد من الفنانين العرب خلال مرحلة الطفولة، فمنهم من تبدلت ملامح وجهه ويصعب التعرف عليه ومنهم من يتم التعرف عليه بمجرد النظرة الأولي، لذا سوف نعرض عليكم بعض الصورة الخاصة بالمشاهير وهما في مرحلة البراءة والطفولة.

1- رشدي أباظة

إلتقطت صورة لدنجوان السينما المصرية القديمة “رشدي أباظة”، وكان حينها طفلاً في المرحلة الإبتدائية، وأصبح بعد ذلك واحداً من ألمع نجوم زمن السينما الذهبية في مصر.

2- عبد الحليم حافظ

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حينما كان صغيراً ويظهر علي جبينه الصعاب التي واجهها حتي يصبح واحداً من أشهر مطربي الوطن العربي.

3- نجيب الريحاني

لم يكن يعلم أنه سوف يصبح واحداً من عمالقة المسرح في الوطن العربي، أنه الضاحك الباكي نجيب الريحاني.

4- عبد المنعم مدبولي

إلتقطت صورة نادرة للفنان الراحل عبد المنعم مدبولي وهو في ريعان الشباب.

5- سمير صبري

لم تتغير ملامح الطفولة البريئة وظلت علي وجهه حتي اليوم.

6- يوسف وهبي

الذي شق طريقه بشق الأنفس مقابل تجاهله لرأي والديه الذان رفضا أن يعمل في الفن.

7- لطيفة

إلتقطت صورة نادرة للمطربة التونسية لطيفة وهي تدندن إحدي الأغنيات.

8- ديانا كرزون

لم تتغير “تقاطيع” ملامحها بتاتاً، وتظهر بالضحكة المميزة التي يشاهدها الجمهور بها.

9- ديانا حداد

10- نيكول سابا

11- وردة الجزائرية

12- هيفاء وهبي

13- عمر الشريف

14- ميمي جمال

15- نادية لطفي

16- كاميليا

17- لبلبة

18- لبني عبد العزيز

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