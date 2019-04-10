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«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

كتب هشام سيد آخر تحديث

مرحلة الطفولة هي أجمل مرحلة في حياة كل شخص، ولما لا وحينها يكون البال ليس به ما يشغله من متاعب الحياة التي تزداد كلما كبر الشخص، وهناك بعض الأشخاص لم تتغير ملامحهم الطفولية البريئة بعدما أصبح شاباً يافعاً وأيضاً هناك عكس ذلك، وحياة النجوم دائماً ما تكون تحت ميكروسكوب الإعلام والمواقع السويال ميديا ومتابعيه، وقد تداولت بعض الصور للعديد من الفنانين العرب خلال مرحلة الطفولة، فمنهم من تبدلت ملامح وجهه ويصعب التعرف عليه ومنهم من يتم التعرف عليه بمجرد النظرة الأولي، لذا سوف نعرض عليكم بعض الصورة الخاصة بالمشاهير وهما في مرحلة البراءة والطفولة.

1- رشدي أباظة

إلتقطت صورة لدنجوان السينما المصرية القديمة “رشدي أباظة”، وكان حينها طفلاً في المرحلة الإبتدائية، وأصبح بعد ذلك واحداً من ألمع نجوم زمن السينما الذهبية في مصر.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة «ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

2- عبد الحليم حافظ

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حينما كان صغيراً ويظهر علي جبينه الصعاب التي واجهها حتي يصبح واحداً من أشهر مطربي الوطن العربي.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

3- نجيب الريحاني

لم يكن يعلم أنه سوف يصبح واحداً من عمالقة المسرح في الوطن العربي، أنه الضاحك الباكي نجيب الريحاني.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

4- عبد المنعم مدبولي

إلتقطت صورة نادرة للفنان الراحل عبد المنعم مدبولي وهو في ريعان الشباب.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

5- سمير صبري

لم تتغير ملامح الطفولة البريئة وظلت علي وجهه حتي اليوم.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

6- يوسف وهبي

الذي شق طريقه بشق الأنفس مقابل تجاهله لرأي والديه الذان رفضا أن يعمل في الفن.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

7- لطيفة

إلتقطت صورة نادرة للمطربة التونسية لطيفة وهي تدندن إحدي الأغنيات.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

8- ديانا كرزون

لم تتغير “تقاطيع” ملامحها بتاتاً، وتظهر بالضحكة المميزة التي يشاهدها الجمهور بها.

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

9- ديانا حداد

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

10- نيكول سابا

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

11- وردة الجزائرية

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

12- هيفاء وهبي

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

13- عمر الشريف

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

14- ميمي جمال

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

15- نادية لطفي

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

16- كاميليا

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

17- لبلبة

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

18- لبني عبد العزيز

«ليت الزمان يعود يوما».. شاهد 29 فنان وفنانة في مرحلة الطفولة والبراءة

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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