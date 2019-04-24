مارفيل تعرض Avengers endgame بدون مشاهد شارة النهاية

لأكثر من عام ويتظر عشاق مارفيل فيلم avengers endgame لختام سلسلة المنتقمون التي قدمتها مارفيل وشهدت إقبال جماهيري عالمي، فقد حقق الجزء السابق من سلسلة المنتقمون avengers: infinity war نجاحاً ساحقاً ووصلت إيراداته إلى 2 مليار و 350 مليون دولار ومن المتوقع أن يتخطى افينجرز نهاية اللعبة هذا الرقم.

ينتظر الفيلم الملايين من المشاهدين لأنه بمثابة إكمال للجزء السابق والذي انتهى نهاية مفتوحة بسيطرة ثانوس القادم من الظلال الكونية على الأحجار الستة اللانهائية وتمكينه من قوة كبيرة وهزيمة المنتقمون أمامه واختفاء عدد منهم في ظروف غامضة.

نهاية كابتن أمريكا في افينجرز ايند جيم

وقد أعلن الممثل كريس ايفانز عبر حسابه الرسمي على تويتر أن avengers endgame هو نهاية شخصية captain America والتي قدمها في أفلام منفصلة وفي سلسلة المنتقمون.

على الجانب الآخر أكد الممثل روبرت داوني جونيور والذي يقوم بدور توني ستارك او iron man أن أخر 8 دقائق في الفيلم هم أفضل دقائق في تاريخ مارفيل السينمائي حيث يجتمع المنتقمون جميعاً في مشهد واحد ولكنه لم يحدد أي من الشخصيات التي ستظهر حيث اختفت شخصيات في الجزء السابق بعد قيام ثانوس بفرقعة اصابعه.

عرض avengers endgame في السينما

طرح الفيلم في دور السنيما يوم الأربعاء 24 إبريل 2019 في مصر والسعودية، ويوم الجمعة 26 إبريل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يصل إيراداته في أول يوم عرضه إلى مليار دولار، وبالفعل فقد تم نفاذ اكثر من 70٪ من التذاكر في اليوم الأول في دور العرض في مصر، ومت المنتظر ان يستمر العرض حتى منتصف شهر رمضان، الفيلم مدته 3 ساعات مما يجعله الفيلم الأطول في تاريخ أفلام مارفيل السنمائية.

وقد تألق نجوم الفيلم على السجادة الحمراء في العرض الخاص الذي أقيم للفيلم والذي يختتم سلسلة مارفيل التي قدمتها على مدار 21 فيلم ابتداءاً من iron man عام 2008.

Avengers endgame بدون مشهد مارفيل المعروف في النهاية

فقد اعتاد المشاهدين على الانتظار لآخر الفيلم لمشاهدة المشهد الاخير والتي تضعه مارفيل في النهاية للتنويه عن الفيلم القادم ولكن في end game كان الأمر مختلف فالفيلم بدون مشهد في النهاية ولكن هناك صوت يبدو مثل صوت توني ستارك في نهاية الفيلم.

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