ماغي بو غصن بعد رحلة علاج تتجاوز مرحلة الخطر

أشار زوج الفنانة ماغي بوغصن المنتج جمال سنان على أن زوجته قد تجاوزت مرحلة الخطر، بعد رحلة علاجها من ورم حميد في الرأس، وأنها غادرت المستشفى بصحةٍ جيدة. كما أوضح زوج الفنانة جمال سنان صاحب شركة الإنتاج السينمائي “إيغل فيلمز” أن زوجته ماغي بحالة صحية جيدة ومستقرة، وهي الآن تحت إشراف طبي لمتابعة حالتها الصحية،

وتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من تواجد ووقف إلى جانبها بمحنتها من أصدقاء ومن زملاء الوسط الفني وإعلاميين وكل من كتب أو عبّر عن محبته لها.

مرض ماغي بو غصن

يشار إلى أن الفنانة البنانية ماغي بوغصن كانت تعاني من مرض حميد في الرأس وأنها خضعت لعملية جراحية بعد أن إزداد حجم الورم وأشار لها الأطباء بضرورة إستئصاله، وقبل إسبوعين ذهبت ماغي للمستشفى وخضعت للعملية وتكللت العملية بالنجاح، وقال لها الاطباء أنها بحاجة إلى فترة نقاهة لمدة شهرين فقط، وبعدها ستعود الفنانة الجميلة إلى حياتها الطبيعية وتطل علينا بأعمالها الفنية الراقية.

متى ستعود ماغي للعمل؟

ولكن ورغم ظروف ماغي بوغصن الصحية، كانت شركة الإنتاج “إيغل فيلمز” حريصة على أن يتم التحضير للعمل الذي ستطل فيه نجمتنا في رمضان المقبل، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل العمل لغاية الآن أو أي تصريحات تخصه إلى حين تعافي ماغي، ومن المؤكّد أن الفنانة ستغيب عن السينما في هذا العام، ولكن ستكون حاضرة في رمضان العام القادم.

الفنانة ماغي بو غصن قدمت آخر أعمالها السينمائية “بروفا” مع النجم و الممثل المصري أحمد فهمي في رمضان الماضي، والعمل كان من كتابة يمّ مشهدي ومن إخراج رشا شربتجي.