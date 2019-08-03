مبقيتش صغيرة.. منه عرفة تكشف تفاصيل زواجها وطفلها لأول مرة

بدأت الفنانة منه عرفة التمثيل والظهور على شاشات التليفزيون من خلال مشاركتها في مسلسل (السندريلا)، في عام 2005 ومع المخرج “سمير سيف”، ثم شاركت بعد ذلك في الكثير من الأعمال الفنية والسينمائية، ومن هذه الأعمال: حلم العمر، آخر كلام، مطب صناعي، البيه رومانسي، جيران السعد، كما أنها شاركت في مواسم السيت كوم (راجل وست ستات)، تبلغ الفنانة منه عرفة من العمر الآن 20 سنة.

حقيقة زواج منه عرفة وانجابها

استقرت منه عرفة في أذهان الجماهير بالطفلة التي لا تتجاوز عدة سنوات، وصاحبة الروح الطفولية والملامح المرحة والبريئة، حيث كان ظهورها السينمائي الأول بجوار الفنان العظيم “أحمد حلمي”، وانتشار شعبيتها ومعرفة الجمهور بها، ولضحكتها المميزة دائماً لظهورها المعتاد.

سببت منه عرفة صدمة كبيرة أمس لجمهورها، عندما أدلت بتصريحاتها الشخصية التي وقعت كالصاعقة على أذهان المشاهدين، بعد كشفها لأول مرة عن زواجها، وبأنها لديها أيضاً طفل، وصرحت بأنها لم تعد الطفلة التي ما زالت في أذهان الجميع، فقد مر منذ ظهورها بفيلم (مطب صناعي) فوق الـ 13 عاماً.

من جانب آخر، تشارك حالياً منه عرفة في بطولة مسلسل (بحر)، مع العديد من الفنانين مثل: ثراء جبيل، ماجد المصري، محمد دياب، محمود جمعة، سلوى عثمان، أشرف زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من الفنانين، وسوف يتم عرضه في نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية سبتمبر المقبل.