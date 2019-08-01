مجدي صبحي| يوضح حقيقة وفاة شقيقه الفنان محمد صبحي بمستشفى القاهرة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عديدة حول وفاة الفنان العظيم المصري محمد صبحي، وذلك بعد إصابته فجأة بأزمة صحية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وقد كشف شقيقه الفنان القدير مجدي صبحي حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول وفاة شقيقه الفنان بعبارات قاسية.

حقيقة وفاة الفنان محمد صبحي

نشر الفنان مجدي صبحي من خلال صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي حقيقة الوفاة، وكتب عبارات قاسية قائلاً: (شائعة غريبة عن الأستاذ الفنان الكبير وأخي محمد صبحي، من أشخاص سفلة وما عندهمش أخلاق… ربنا يديك الصحة وطولة العمر أخي الغالي العزيز، وتبقى دائماً لجمهورك ولنا.. الأستاذ بخير الحمد لله).

حرص الفنان محمد صبحي أيضاً على الرد بنفسه على تلك الشائعات قائلاً: ( شيء مزعج جداً والهدف من وراءه كسب الإعجابات على الفيس بوك، فهذه الشائعات تزعج أصدقائي وعائلتي)، ويذكر بأن تلك الشائعات طاردت العديد من كبار الفن في الفترة الأخيرة، من بينهم الزعيم عادل إمام وحسن حسني وصلاح السعدني.

يذكر بأن الفنان محمد صبحي يبلغ من العمر الآن 71 عاماً، بدأ العمل بالمجال الفني منذ عام 1975 حتى وقتنا هذا، شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية، أبرزها: (علي بيه مظهر – كومبارس الموسم – انتهى الدرس ياغبي – زيارة السيدة العجوز – أونكل زيزو حبيبي – علي بيه مظهر والأربعين حرامي – فيفا زلاطة – سنبل بعد المليون – رجل غني فقير جداً – كيف تخسر مليون جنيه) وغيرهم.