محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجآة بشأن جثة القتيل وتهدد وسائل الإعلام

ما زالت تداعيات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تطفو على سطح الأحداث والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط اللبناني والعربي، وآخر تطورات القضية مفاجأة محامية أسرة محمد الموسى قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، حيث غردت المحامية رحاب بيطار أحد محامي أسرة القتيل عبر حسابها على موقع “تويتر” كاشفة مفاجاة بشأن جثمان القتيل ومصيرها بعد أكثر من شهر على الواقعة، فقد نفت ما تردد من دفنه في سوريا في مسقط رأسه ، وأن تلك الأنباء غير حقيقية ومازال الجثمان في الثلاجة في بيروت.

قتيل فيلا نانسي عجرم

محامية أسرة القتيل توضح

وأوضحت المحامية رحاب بيطار عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “توضيحا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن، وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمون بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة”.

رحاب بيطار تهدد وسائل الإعلام

كما وأطلقت المحامية رحاب بيطار تهديدًا علنيًا لكافة وسائل الإعلام من أجل التوقف عن استخدام لفظ “لص” على القتيل الراحل وذلك لحين البت بالقضية من قبل القضاء وقالت بهذا الخصوص: “بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فأنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر”.

آخر مستجدات القضية

وآخر تطورات القضية الأكثر إثارة للجدل، قرر قاضي التحقيق استدعاء كلاً من مارلين الهاشم شقيقة الدكتور فادي الهاشم، وماري بكري، ورشا جابر، وراما حلاق ، وأحمد الذهب ، لسماع إفاداتهم يوم 10 مارس المقبل حول اتصال القتيل بالمكان، باعتبارهم يعملون جميعهم في عيادة فادي الهاشم بعد أن كشفت داتا الاتصالات عن إجراء القتيل أربع مكالمات للعيادة على فترات متباعدة، وأن في أحد تلك الاتصالات كان قد حدد موعداً للكشف غير انه لم يحضر في الموعد.