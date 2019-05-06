محسنة توفيق.. في ذمة الله

صرحت النجمة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية بخبر وفاة الفنانة محسنة توفيق في منزلها عن عمر يناهز ال٨٠ عاما بعد صراع طويل مع المرض.



وقد أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم أن الجنازة ستكون غدا من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.



جدير بالذكر أن الفنانة محسنة توفيق ولدت في التاسع والعشرين من ديسمبر لعام ١٩٣٩ بالقاهرة، وتخرجت في كلية الزراعة عام ١٩٦٨، ولها من الأبناء اثنين، هما عزة ووائل، وقد تألقت في بداية مشوارها الفني من خلال عدة أدوار مع المخرج يوسف شاهين كان أبرزهم فيلم العصفور الذي لعبت فيه دور “بهية”، ثم تألقت في الدراما التليفزيونية بعدة أدوار تركت بصمة عن الجمهور ، فمن ينسى دور “أنيسة” في مسلسل ليالي الحلمية، كما شاركت في العديد من الأفلام والأعمال الدرامية، ومنها قلب الليل، ديل السمكة، إسكندرية ليه، وداعا بونابارت، أم كلثوم، البحار مندي.

وقد تم تكريم الفنانة محسنة توفيق مؤخرا في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وقد أشارت فيه إلى أن مسيرتها الفنية أسهم في إثرائها العمل مع المخرجين عاطف الطيب ويوسف شاهين وخيري بشارة، حيث جمعهم جميعا الإيمان بالسعب المصري وقدرته على إحداث التغيير لدفع الوطن إلى الأمام.

وقالت خلال التكريم: الأفراد يصنعون النجاح، لكن التاريخ تكتبه الشعوب المؤمنة بوطنها، ويجب على المصريين أن يصدقوا أنهم عظماء، بإمكانهم أن يجعلوا مصر بإخلاصهم ووطنيتهم أفضل دول العالم، فالإخلاص والوطنية هما عنوان النجاح المستمر.

رحم الله الفنانة محسنة توفيق، وألهم زويها الصبر والسلوان.