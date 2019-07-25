محطات مهمة من حياة الراحل فاروق الفيشاوي

غيب اليوم 25 يوليو عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي ، وهو ممثل مصري حاز على تقدير الكثيرين بفضل أعماله الفنية بعد صراع مع مرض السرطان، ولد فاروق الفيشاوي في قري تابعة لمركز سرس اللبان في محافظة المنوفية في الخامس من فبراير لعام 1952م لأسرة ميسورة كان أصغر أخوته البالغ عددهم خمس أولاد.

أعمال الراحل فاروق الفيشاوي الفنية

توفى والده وهو في سن صغير وتولي أخاه الأكبر مسئولية رعايته ثم حصل على بكالوريوس الطب والجراحة وليسانس الآداب من جامعة عين شمس، بدأ حياته الفنية في مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا مع الراحل عبدالمنعم مدبولي، وبعدها عمل في مجموعة من أبرز الأعمال الفنية مثل مسلسل ليلة القبض على فاطمة ولمعت نجومية فاروق الفيشاوي في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي حتى وصل لدور البطولة في عدد من الأفلام السينمائية، وكان أول أفلامه فيلم المشبوه مع الفنان عادل إمام .

من أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفيشاوي شقة الأستاذ حسن ، وصديقي الوفي والشيطان يغني ويوسف وزينب وعندما تبكي الرجال، والعايفة والدريسة وجبروت امرأة ولا تسألني من أنا ، وبيت القاضي والأرملة والشيطان وجبابرة الميناء والسطوح وغضب الحليم عام 1984، وشارك في فيلم الطوفان مع البطل محمود عبد العزيز وقضية عم أحمد مع فريد شوقي، والكف مع فريد شوقي والفنانة مديحة يسري، ومثل عدد من الأفلام الأخرى مثل المرأة الحديدية وامرأة هزت عرش مصر وكشف المسطور وفتاة من إسرائيل ، وحنفي الأبهة .

تميزت أعماله بالفلسفة بعض الشيء والواقعية الشديدة التي توصف حال المجتمع في فترات زمنية ما شارك فاروق الفيشاوي في نحو 130 عمل درامي بين التلفاز والسينما وقف أمام عملاقة التمثيل في زمانه مثل عبدالمنعم مدبولي وفريد شوقي ونادية الجندي ونبيلة عبيد وأبرع المخرجين مثل هنري بركات .

وفاة فاروق الفيشاوي

توفى الخميس الموافق 25-7- 2019م عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان في مستشفى ابن سينا في الجيزة على إثر غيبوبة كبد توقف الكبد بعدها عن العمل، تم تكريم الراحل في عدد من المهرجانات المحافل منها مهرجان الإسكندرية عام 2018م