“محمد رمضان” يعلن دخوله موسم عيد الأضحى بفيلم جديد

يستعد الفنان محمد رمضان في اطار موسم عيد الأضحى ، للمنافسة ضمن الافلام المطروحة بفلم جديد وهو الجزء الثاني من” فيلم الكنز “وقد نشر محمدرمضان، علي موقع التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي على “إنستجرام”، صورة من كواليس الفيلم له وعلق عليها،عندما تجتمع الشجاعة والذكاء في رجل واحد فهو علي الزيبق”.وقد أعلن الفنان رمضان، خوض السباق في موسم عيد الاضحي، بعد طرح فيلم “الكنز” الجزء الأول خلال عام 2017 ، وحقق نجاحا ملحوظ في دور السينما.فيلم “الكنز 2” من تأليف السينارسيت عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة الفنان محمد سعد، والفنانة وروبي ،والفنان أحمد رزق، و الفنان هاني عادل، والفنان هيثم أحمد زكي والفنانة أمينة خليل.

نبذه عن قصة الجزء الاول من الكنز



فيلم الكنز هو احد ابرز الافلام لتى استطاعت ان تنال إعجاب الجمهور خلال السنوات السابقه، فقد حقق نجاحا ملحوظ في دور العرضالسينمائية كما حقق إيرادات مرتفعه ، وقد ضم فيلم الكنز العديد من نجوم الصف الأول، ومنهم الفنان محمد سعد في شخصية “الكاتتني” ، والفنان أحمد رزق في شخصية “عبدالعزيز النشار”،والفنان هيثم أحمد زكي في شخصية “مصطفي” ،والفنانه أمينة خليل في شخصية “نعمات”، الفنان أحمد حاتم في شخصية” حسن الكتاتني”، الفنان محمد محمود عبد العزيز في شخصية اخر ملوك مصر “الملك فاروق” ، والفنان أحمد أمين في شخصية كوميديا في الملهى الليلي.

وايضا الفنان محمد رمضان في شخصية “حسن رأس الغول” وشخصية “علي الزيبق”، والفنانه روبي في دور” زينب”، و والفنانة القديره سوسن بدر في شخصية “فاطمة الفيومية”، والفنان عباس أبو الحسن في شخصية “صلاح الكلبي”، و الفنان القدير أحمد صيام في شخصية “الشيخ هبة المالطي”، وبطل كمال الاجسام الشحات مبروك في شخصية “عمر”، والفنانه هند صبري فيشخصية “الملكه حتشبسوت”، والفنان القدير محيي إسماعيل في شخصية ” الكاهن الاعظم”، والفنان القدير عبد العزيز مخيون فيشخصية “الشيخ على الله”، و الفنان هاني عادل فيشخصية ” المعلم سننموت”، والفنان الكبير جميل برسوم في شخصية “الملك تحتمس الأول”، الفنان ورمزي لينر في شخصية” تحتمس الثاني”.