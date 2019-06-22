محمد رمضان يهدي مصر “أغنية أفريقيا” بمناسبة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

مازال أسطورة الشاشة المصرية النجم”محمد رمضان” يواصل حبه ودعمه لوطنه مصر، مهنئاً بلده باستعادة مكانتها الريادية في قارة أفريقيا، وذلك بعد استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، فلم ينس الأسطورة فضل مصر ومكانتها وحب الجمهور له وقدم أغنية كهدية لمصر بهذه المناسبة “أغنية أفريقيا”.

كما يهدي النجم محمد رمضان أغنية “أفريقيا” باسم جمهوره وباسم جميع شعب مصر لأفريقيا ولجميع الدول التي تستضيفها مصر خلال هذه البطولة،مشيراً إلى أن مصر أم الدنيا بلد الأمن والأمان، واليكم كلمات أغنية “أفريقيا” للنجم محمد رمضان تحفيزاً منه وتشجيعاً لمصر منتخباً وجمهوراً بهذه المناسبة:

أوه أفريقيا .. أفريقيا

أوه أفريقيا .. أفريقيا

مصر الكاميرون غانا نيجيريا

ساحل العاج ليبيا

تونس مغرب مالي جزائر

وجنوب أفريقيا

أفريقيا.. أفريقيا.. أفريقيا.. أفريقيا

إحنا ولاد الفراعنة فينا كثير منهم صفات

حضارة بنبني حاضر زي ما بنينا الاهرامات

مستقبلنا إحنا وبلادنا بكرة هنصنع معجزات

نكبر ومعانا هتكبر وتحقق إنجازات

مصر.. أفريقيا.. مصر.. أفريقيا

طلع طاقتك في الملعب

العب بحماسك العب

كوّن بطولاتك واكسب

صمم ديماً على المكسب

بيدينا نكتب أسامينا وعيون الكل علينا

وتاريخنا هيشهد لينا يا فراعنه هتكمل بينا

مصر.. أفريقيا.. مصر.. أفريقيا

مصر الكاميرون غانا نيجيريا

ساحل العاج ليبيا

تونس مغرب مالي جزائر وجنوب أفريقيا

أفريقيا.. أفريقيا.. أفريقيا.. أفريقيا.

أغنية أفريقيا على اليوتيوب

النجم “محمد رمضان” يفاجئ جمهوره دائماً بالعديد من الروائع الجميلة في كل المناسبات وفي جميع أعماله الفنية و السينمائية و الدرامية، كما حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل “زلزال” الذي تم عرضه في رمضان الماضي.