تزوج فنانه مشهورة ذاع صيتها وهذه صورته بعدما بلغ من الكبر عتيًا.. مقتطفات من حياة الفنان «محمد سلطان»

محمد سلطان أحد أساطير الوسط الفني القديم لم يبدأ حياته في الفن بل كان في الكلية الحربية أولاً ثم تركها وذلك من أجل مهنة التمثيل، لم تقتصر أعماله الفنية على التمثيل فقط بل امتدت أعماله إلى التلحين أيضاً وقام بتلحين العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاح كبير في ذلك الوقت.

على الرغم من قلة الأعمال الفنية التي شارك فيها إلا أنه استطاع في وقت قصير أن يجذب أنظار الكثير من الجماهير، يُذكر أن أهم أدواره الفنية وأبرزها على الإطلاق عندما شارك في فيلم يوم بلا غد الذي عُرض عام 1962 وجسد فيه دور حسين، وشارك في عدة أفلام أخرى كان لها نجاح كبير أيضاً في الوسط الفني كما شارك في فيلم الناصر صلاح الدين والذي عُرض عام 1963.

صور الفنان محمد سلطان

كان أحدث ظهور للفنان محمد سلطان منذ عامين تقريباً في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي والذي ظهر فيه الفنان والملحن محمد سلطان الذي تم تكريمه في هذا المهرجان وعدد آخر من كبار نجوم الوسط الفني.

حياته الشخصية

عُرف الفنان محمد سلطان لفترة طويلة منذ انضمامه للتمثيل كأحد أجمل الوجوه في الوسط الفني، حيث تزوج من الفنانة المشهورة فايزة أحمد واستقر زواجهم لمدة 17 عام ورزقهم الله بطفلين طارق وعمرو وانفصلا بعد ذلك في بداية الثمانينات وتحديداً في 22 مايو 1981، وبعد انفصالهم تزوجت من الضابط عادل عبد الرحمن ولكنهم لم يستمرا وانفصلوا في وقت قصير، ورحلت عن عالمنا في 1983 عن عمر يناهز 52 عام بسبب سرطان الثدي.