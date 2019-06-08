“بالفيديو” زوجة الفنان محمد نجم “أقسم بالله مش هسيب حق زوجي” ونجله يؤكد “أحمد آدم السبب في وفاة والدي”

في يوم الأربعاء الماضي توفي الفنان الكبير محمد نجم، بعد إصابته بجلطة بالمخ دخل على إثرها العناية المركزة، وتوفي بها، وتلقت أسرة الراحل محمد نجم العزاء بالأمس، والذي حضره عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، وكان من ضمن المعزين الإعلامي الكبير وائل الإبراش، والذي فوجئ بعبارة من أرملة نجم أثارت تساؤلات كثيرة، حيث قالت للإبراشي خلال تعزيتها “أقسم بالله مش هسيب حق زوجي”، وأضافت أن الأبراشي قال لها لما يشفى الفنان ويعود إلى بيته نتحدث في هذا الموضوع إلا أنه مات.

نجل محمد نجم يؤكد أحمد آدم السبب في وفاة أبي

كانت هذه الكلمات التي أطلقتها أرملة محمد نجم سبباً في لغط كثير وتساؤلات، إلا أن البعض ربط تصريحات زوجة نجم مع لقاء الفنان أحمد آدم في برنامج شيخ الحارة، حيث وصف آدم الفنان محمد نجم بأنه لم يعد يميز وأنه دخل مرحلة الشيخوخة، وتحدث عنه كثيراً، الأمر الذي جعل نجل محمد نجم يؤكد أن أحمد آدم هو السبب في وفاة والده بعد تصريحاته الأخيرة.

حيث قال شريف نجم، نجل الراحل الفنان محمد نجم، إن تاريخ والده عظيم وكبير وتمكن من اكتشاف الكثير من المواهب الفنية ومنهم أحمد آدم، وأضاف خلال مكالمة هاتفية له مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن، أن والده سمع ما قاله آدم عنه في برنامج شيخ الحارة، مؤكداً أن كلامة تسبب في إصابة والده بجلطة.