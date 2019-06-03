محمد هنيدي يسخر من تأجيل عيد الفطر ” أنا رايح على السعودية”

كتب محمد هنيدي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ” أنا مسافر السعودية ” وذلك بعد اعلان دار الافتاء المصرية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وقال هنيدي أنه سيحضر العيد في المملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت السعودية رسميا أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر وأول أيام شهر شوال.

محمد هنيدي في السعودية

يستطيع محمد هنيدي أن يحضر العيد في المملكة العربية السعودية والعيد في اليوم التالي في جمهورية مصر العربية ليصبح أول شخص يحضر العيد ليومين متتاليين، وهذا نوع من السخرية والدعابة من الفنان الجميل محمد هنيدي الذي يضيف البهجة والابتسامة دائما على وجوه المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي.

محمد هنيدي ووسائل التواصل الاجتماعي

يعتبر هنيدي من اكثر الفنانين ظهورا وباستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و ” تويتر ” ويعلق كثيرا على الاحداث والتغريدات التي تحدث يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي فهو قريب جدا من الحدث وآخر تعليقاته كانت عن عيد الفطر واختلاف التوقيت بين مصر والسعودية وقبلها كان يطمئن الجمهور على الفنان الكبير حسن حسني بعد أن قام بزيارته وكتب ” يا جماعة عم حسني زي الفل وبيشرب شيشة كمان” وهكذا يطل علينا يوميا محمد هنيدي الذي يحب التحاور مع الجمهور وأبناء بلده.