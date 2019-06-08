محمد هنيدي يعلن عن فيلمه الجديد “عقلة الأصبع” بأضخم انتاج في تاريخ مصر

أعلن الفنان القدير محمد هنيدي عن فيلمه الجديد عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا :”لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد، استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا” هذا وقد أعلن أن الفيلم الذي يجسد فيه شخصية عقلة الأصبح سيكون صاحب أضخم انتاج في تاريخ مصر وأن الفيلم سيحدث نقلة في أفلام الجرافيكس وتعمل أكبر الشركات العالمية بأقوى التقنيات الحديثة في الفيلم.

فيلم محمد هنيدي الجديد

الفيلم من تأليف عمر طاهر بإنتاج مصري ويجسد فيه محمد هنيدي شخصية عقلة الأصبع، وفكرة جديدة ونوع جديد من الافلام التي تعتمد على الجرافيكس والتقنيات الحديثة، وعبر محمد هنيدي عن سعادته بالعمل في الفيلم مؤكدا أن هذا الفيلم سيثير ضجة كبيرة جدا في عالم الفن.

ترويج محمد هنيدي للفيلم

نجح محمد هنيدي أن يشوق الناس للعمل الفني الجديد من نوعه وبطريقته الرائعة استطاع أن يجعل البحث عن فكرة الفيلم تريند على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وينتظر عشاق الفنان الكبير محمد هنيدي الاعلان عن موعد عرض الفيلم المنتظر والذي يظهر فيه هنيدي بشخصية عقلة الاصبع وباستخدام أقوي التقنيات الحديثة في عالم الجرافيكس والعمل مع اكبر الشركات العالمية في الانتاج وبأضخم رقم مادي