محمود الجندي في ذمة الله عن عمر يناهزه الـ 74 عاماً

أعلنت العديد من المصادر الصحيفة عن وفاة الفنان المصري الكبير محمود الجندي عن عمر يناهزه 74 عاماً ، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة ، وتحدث الفنان سامح بسيوني العضو السابق بمجلس نقابة المهن التمثيلية ، من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : ” البقاء والدوام لله وحده، وفاة الأستاذ الفنان محمود الجندي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة” ، يذكر أن الفنان محمود الجندي قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله للمستشفى ليخضع للعلاج لمدة 10 أيام.

السيرة الذاتية لمحمود الجندي

ولد محمود الجندي عام 1945 بمحافظة البحيرة في دلتا مصر ، وقد إلتحق بمدرسة الصنايع قسم النسيج ، لكن شغفه بالفن دفعه للانتساب إلى المعهد العالي للسينما ، وقد بدأ مشواره بالعديد من الأدوار في العديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية والمسرحيات ، في مسرحية ” إنها حقًّا عائلة محترمة ” ، وقد ثبت أقدامه في عالم الفن بمسلسل دموع ” في عيون وقحة ” ،وقد إنطلق بقوة في مسلسل ” الشهد والدموع ” وقدم العديد من العشرات الأفلام منها التوت والنبوت وتاجي العلي وحكايات الغريب ،اللعب مع الكبار ، والعديد من الأفلام الأخري .

وقد عمل الفنان الكبير في العديد من مجالات الدراما التلفزيونية حيث قدم العديد من المسلسلات ومن أبرز تلك المسلسلات “أنا وأنت وبابا في المشمش” و”رحلة السيد أبو العلا البشري” و”عصفور النار” و”حلم الجنوبي” و”حديث الصباح والمساء” و”الشارع الجديد” و”زيزينيا” و”التوأم” و”رمضان كريم” و”ظل الرئيس”.

← آخر خبر: