مخرج مسلسل الاختيار يطالب أهالي الشهداء بعدم مشاهدة حلقة اليوم: أعتذر

العديد من الأحداث المشوقة عرضها مسلسل الاختيار، على مدار الحلقات السبعة والعشرين الماضية، جعلت المسلسل يتصدر أعلى نسب المشاهدة في السباق الرمضاني 2020، حيث تدور أحداثه حول قصة واقعية تناولت سيرة الشهيد أحمد منسي، أحد ضباط الصاعقة في الجيش المصري، الذي وهب حياته للدفاع عن وطنه.

ميمي يناشد أهالي شهداء البرث بعدم مشاهدة حلقة اليوم

وفي خطوة غير متوقعة، ناشد المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل “الاختيار”، أهالي شهداء كمين البرث، بعدم مشاهدة حلقة اليوم الخميس من المسلسل، كما أعرب عن اعتذاره للمشاهدين على صعوبة المشاهد في الحلقة المقبلة.

وقال ميمي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “رجاء اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨)”، مضيفا: “أعتذر بشكل مبدئي على صعوبة الحلقة، فقد حاولت قدر استطاعتي أن أقلل من بشاعة ما حصل، لكن كان يجب أن يعرف الجميع أن الشهداء كانوا أبطالا ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين حتى آخر نفس”.

وختم: “كل التحية لمنسى ورجالة منسى وأهلهم اللي استحملوا فراقهم أو إصاباتهم”.

فريق عمل مسلسل الاختيار

ظهر في مسلسل “الاختيار” كوكبة من النجوم، على رأسهم “أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل وضياء عبد الخالق ودينا فؤاد، بالإضافة إلى محمد عادل إمام ومحمد رجب وآسر ياسين وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله.