مديحة كامل فنانة وممثلة مصرية عشقت الفن وأضاءت سماؤه بعدد كبير من الأفلام والمسلسلات جعلت عشاق فنها يلقبونها بأميرة الشاشة واليوم في ذكرى ميلادها 3أغسطس احتفل محرك البحث العالمي جو جل بها .

كيف كان ميلاد النجمة مديحة كامل فنياً؟

ولدت مديحة كامل عام 1948 يوم الثالث من أغسطس أي من مواليد “برج الأسد” ولعل صفات هذا البرج من الإصرار والمثابرة هي من جعلتها تتحمل الكثير حتى تصل إلى النجومية وتضحي بالكثير من أجل حبها للفن.

كانت منذ نعومة أظافرها عاشقة للتمثيل حين التحقت بالمدرسة الإبدائية وفي الإعدادي بالفرق التمثيلية بها وكانت في مدينة الإسكندرية محل ميلادها وحصلت على “كاس المدارس” عن تجسيد دور”رابعة العدوية” .

من خلال مسابقة لأجمل فتاة عل الشاظي لفتت مديحة كامل الأنظار بجمالها الرقيق فحازت على لقب فتاة الشاطى وصورتها مجلة الكواكب ووضعت صورتها على غلافها مما جعل الكثير من المنتجين يتهافتون عليها وتقديم عروض كثيرة للعمل بالفن ولكن والدها في ها الوقت رفض خوفاً عليها من هذا الوسط ولكن مع إلحاحها وا صرارها جعلها تشترك في بعض عروض الأزياء.

وبسبب الفن ورغبة الراحلة الفنانة مديحة كامل أن تكرس حياتها له فكان حبها الأول والأخير فقد ضحت بالكثير من أجل هذا الحب والعشق.

من ضمن هذه التضحيات زواجها من رجل يكبرها بأعوام كثيرة لمجرد أنه وعدها بالعمل في مجال الفن ،وكان هذا الرجل صديق لوالدها وكان عمرها16 عام وتزوجت من رجل الأعمال محمود الريس وكان عمره كبير بالنسبة لها،أو أنجبت منه ابنتها الوحيدة مير هام .

انتقلت مديحة بعد زواجها إلى القاهرة والتحقت بالمدرسة القومية وذلك بسبب حملها بعد الزواج ورفض مدرسة الراهبات وجودها ضمن صفوفها وهي حامل.

بعد ولادة طفلتها الوحيدة مير يهام الريش بدأت مديحة كامل العمل بالتمثيل حين قابلها المخرج السينمائي “أحمد ضياء الدين” ،وأعجب بها وعرض عليها أن تشارك فى فيلم اسمه “فتاة شاذة” وهو أول دور قي السينما وكان سنة 1964 و الفيلم كان بطولة رشدي آباظه وأحمد رمزي والفنانة شو يكار وكان الدور صغير،وبسبب الغيرة طلب منها زوجها التفرغ للأسرة وترك الفن ولكنها رفضت وتم الطلاق بعد عام ونصف

من أجل الفن ضحت مديحة كامل وتزوجت مرة أخرى بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال وتزوجت من المخرج “شريف حمودة” اعتقاداً منها أنه سوف يساعدها في تحقيق مزيد من الشهرة والنجاح ولكن حدث العكس فتم الطلاق.

بعد طلاقها الثاني تقدم للفنانة الراحلة الكثير من عروض الزواج ولكنها رفضت حت وجدت حبها الثاني بعد الفن وكان المحامي جلال ألديب الذي وقعت في حبه وتزوجته ولكن دائماً ما “تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” تم الطلاق للمرة الثلاثة والتضحية بسبب الحب الأول وذلك بسبب حدوث مشاكل مع الدولة في ثورة التصحيح مع زوجها جلال الديب وطلب منها السفر معه خارج مصر،ولكنها رفضت وتزوجت مديحة كامل من أجل حبها للفن وتركت حبها من أجل الفن .

سبب وفاة مديحة كامل

كانت الراحلة تعاني من مرض القلب فترة كبيرة من حياتها وتعرضت لجلطة عام 1975 ولكن المرض اشتد عليها قبل الوفاة بعام ورقدت في مستشفى الدكتور مصطفى محمود لمدة 10 شهور بسب هبوط عضلة القلب ووجود مياه على ألرئة.

توفت مديحة في منزلها في اليوم الثالث من شهر رمضان عام 1997و طلبت في وصيتها أن يقرأ الدكتور “عمر عبد الكافي ” القرآن في العزاء وألا يمس جسدها أحد.