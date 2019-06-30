مرض بكتيريا الوجه الخطير يُصيب ريهام سعيد وتطلب الدعاء لها || معلومات عن البكتيريا العصوية

تفاجئ متابعي ومحبي الإعلامية ريهام سعيد من مطالبتها لهم عبر حسابها على”انستجرام” بالدعاء لها من مرض بكتيريا الوجه الذي أصابها، وقد سيطرت عليها حالة من القلق والحزن، وذُكر المقربين لها بأن الإعلامية دخلت في حالة نفسية سيئة ولم تقم بالرد على أحد عبر أي وسلة اتصال، بعد أن حذر الأطباء من هذا المرض ووصوله إلى المخ حيث يسبب الوفاة، ونتمنى من الله الشفاء لها، وان يشفيها الله وكل مريض يا رب، واليكم تفاصيل الخبر.

مرض بكتيريا الوجه

جميعنا يسمع لأول مرة عن مرض يصيب الوجه، وقد يؤدي إلى الوفاة في حالة وصوله إلى المخ، حيث أُصيبت الإعلامية ريهام سعيد بمرض جلدي في الوجه وهو ميكروب خطير يصيب الجلد يعرف باسم “البكتيريا العصوية”، والذي يحتاج إلى أجراء عملية جراحية وعلاج مكثف من المضادات الحيوية، حيث سيتم خضوع “ريهام” لعلاج لمدة شهر تقريبا.

فيديو عمرو أديب لريهام

معلومات عن المرض وعلاجه

أفادت الدكتورة إيمان سند، رئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها معلومات عن مرض ريهام سعيد المسمى مرض بكتيريا الوجه وذكرت:

مرض ميكروب الوجه نادر يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية به، والتهاب خلوي شديد

قد يكون بسبب التهاب في الضرس أو بصيلات الشعر بالوجه

يؤدي المرض ل قصور بالدورة الدموية للوجه، ودمور عضلات الوجه

يؤدي في حالة عدم السيطرة إلى غرغينا بالوجه وتساقط الجلد

في حالة عدم السيطرة عليه قد يصل للمخ ويسبب الوفاة

طريقة علاج البكتيريا العصوية للوجه