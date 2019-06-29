مرض خطير يصيب ريهام سعيد قد يؤدي إلى الوفاة وتطلب الدعاء والسماح

تمر الإعلامي المحبوبة ريهام سعيد بمحنة صعبة جدا بعد اصابتها بمرض خطير قال عنه الأطباء أنه قد يؤدي إلى الوفاة مما أدخل الحزن في قلوب محبيها من المقربون والأصدقاء والجماهير التي تتابع برامجها عبر شاشة التلفزيون, وانهالت التعليقات بالدعاء لها, خضعت ريهام إلى عملية جراحية خطيرة منذ أيام قليلة بسبب إصابتها بمرض بكتيري في الوجه، ويمثل هذا المرض خطر كبير على حياتها، حيث لازالت هناك محاولات من الأطباء، للقضاء على الميكروب على الرغم من نجاح العملية حيث يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ.

مرض خطير يصيب ريهام سعيد.

كشف الطبيب المعالج للإعلامية ريهام سعيد أنها تحتاج ضروري لعلاج مكثف في الفترة القادمة ويجب الراحة التامة على الأقل لمدة شهر مع الالتزام بمواعيد العلاج من أجل السيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها في الجسم، حيث أنها قد تؤدي بدورها إلى الوفاة وأوضح الطبيب أن العملية التي أجريت لريهام لم تكن كافية للقضاء على المرض وحذروا من أن البكتيريا إذا لم تعالج قد تصل للمخ وتسبب الوفاة.

وصية ريهام سعيد.

أوصت ريهام سعيد كل محبيها ومتابعيها والجماهير التي تشاهد أعمالها الفنية والإعلامية أن يسامحوها وذلك من خلال بوست لها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة:”حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.