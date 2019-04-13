سباق مسلسلات رمضان 2019 .. أعمال قليلة ومنافسة قوية

مع اقتراب حلول شهر مضان المبارك لهذا العام، بدأت تتضح ملامح وخارطة مسلسلات رمضان 2019 ، ولا سيما بعد بدء العديد من الأعمال التي تم إعدادها لدخول السباق الرمضاني هذا العام ، التصوير وتحديد الخطوط العريضة لتلك الاعمال الخاصة بها، وقد لوجظ قلة الأعمال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تتواجد على قائمة الماراثون الرمضاني المقبل ، للمسلسلات المتنافسة نحو 24 عملًا، ويرجع السبب في هذه الإقلال إلى أزمة في الإنتاج التي تعرضت لها الدراما خلال الفترة الأخيرة.

قائمة بأعمال مسلسلات رمضان 2019

فيما يلي نعرض لقرائنا الكرام قائمة بمسلسلات رمضان 2019، والتي قد يطرأ عليها تغيير زيادة أو نقصان العدد، وهي كما يلي :

فالنتينو

– المؤلف : أيمن بهجت قمر .

– الإخراج : رامي إمام .

– الإنتاج : شركة “ماجنوم” المملوكة لهشام تحسين و(رامي) نجل عادل إمام .

– البطولة : عادل إمام ويشاركه البطولة دلال عبد العزيز ونيكول سابا وهدى المفتي وطارق الإبياري.

– العمل ذو طابع كوميدي وتدور أحداثه حول شخصية (نور عبد المجيد) مالك مجموعة مدارس إنترناشيونال.

كلبش3

– المؤلف: باهر دويدار.

– الإخراج: بيتر ميمي.

– الإنتاج: شركة سينرجي .

– البطولة: النجم أمير كرارة، ويشارك في البطولة أحمد عبدالعزيز وهشام سليم وأحمد العوضي وهالة فاخر ويسرا اللوزي.

– كلبش 3 هو الجزء الثالث وتكملة للجزأين الأول والثاني اللذين حققا نجاحًا كبيرًا، ويتوقع أن يكون هذا الجزء بنفس المستوى.

قمر هادي

– المؤلف : إسلام حافظ .

– الإخراج: رؤوف عبد العزيز.

– الإنتاج: شركة سينرجي.

– البطولة: هاني سلامة ومشاركة يسرا اللوزي وهادي الجيار وآية سماحة وداليا مصطفى.

ولد الغلابة

– المؤلف: أيمن سلامة.

– الإخراج: محمد سامي.

– البطولة: يشارك في البطولة إلى جانب النجم أحمد السقا كلا من إنجي المقدم، إدوارد، مى عمر، ريم سامي وهبة مجدي.

– تدور احداث المسلسل حول مشاكل الصعيد والقضايا الأبرز داخل ذلك المجتمع.

ابو جبل

المؤلف: السيناريست محمد سيد بشير.

الإخراج: أحمد صالح.

البطولة: مصطفى شعبان وكل من آيتن عامر، خالد كمال، أحمد النجار ودياب.

لمس أكتاف

المؤلف: هانى سرحان.

الإخراج: حسين المنباوي.

البطولة: ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع وأروي جودة.

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة مصارع يعتزل اللعبة.

علامة استفهام

المؤلف: إسلام حافظ.

إخراج: سميح النقاش.

الإنتاج: شركة سينرجي.

البطولة: محمد رجب ومي سليم .

زلزال

المؤلف: عبد الرحيم كمال.

الإخراج: إبراهيم فخر.

الإنتاج: شركة سينرجي .

البطولة: محمد رمضان ومشاركة الفنانة العائدة من الإعتزال حلا شيحة.

حكايتي

المؤلف: محمد عبد المعطي.

الإخراج: أحمد سمير فرج.

الإنتاج: شركة سينرجي.

البطولة: للفنانة ياسمين صبري وهي البطولة المطلقة لها لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشاركها البطولة أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم ووفاء عامر.

الملكة

المؤلف: أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف.

الإخراج: حسام علي.

البطولة: ياسمين عبد العزيز ومشاركة كلا من البطولة فتحى عبد الوهاب وإيهاب فهمي وأحمد العوضي وثراء جبيل.

فكرة بمليون جنيه

المؤلف: أمين جمال وإبراهيم محسن.

الإخراج: وائل إحسان.

البطولة: للفنان نجم مسرح مصر علي ربيع ومشاركة صابرين وطارق عبد العزيز، صلاح عبد الله وكريم عفيفي.

البرنسيسة بيسة

المؤلف: فاروق هاشم ومصطفى عمر.

الإخراج: أكرم فريد.

البطولة: الفنانة مي عز الدين ويشاركها البطولة محمد أنور وأمير المصري وحسام داغر وحجاج عبد العظيم.

إبن الأصول

المؤلف: أحمد محمود أبو زيد.

الإخراج: محمد بكير.

البطولة: حمادة هلال ويشاركه أحمد حلاوة، حمزة العيلي وإيناس كامل.

اللعبة

المؤلف: فادي أبو السعود وأحمد سعد والي.

الإخراج: معتز التوني.

البطولة: شيكو وهشام ماجد، ويشاركهما البطولة مي كساب، عارفة عبد الرسول ومحمد ثروت.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

هوجان

المؤلف: محمد صلاح العزب.

الإخراج: شيرين عادل.

الإنتاج: شركة سينرجي.

البطولة: الثنائي محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، ومشاركة ميرنا نور الدين.

من أول نظرة

المؤلف: أيمن وتار وشريف نجيب.

الإخراج: خالد الحلفاوي.

الإنتاج: هشام جمال.

البطولة: دينا سمير غانم ومشاركة كل من شيماء سيف، محمد سلام ومحمد أوتاكا.

آدم فاميلي

المؤلف: مجموعة من الكتاب وهم مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف وإبراهيم خطاب

الإخراج: أحمد الجندي.

البطولة: احمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد .

سوبر ميرو

المؤلف: محمد محمدي.

الإخراج: وليد الحلفاوي.

البطولة: إيمي سمير غانم ومشاركة حمدي الميرغني.

الزوجةالـ 18

المؤلف: كلا من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد.

الإخراج: مصطفى فكرى.

البطولة: حسن الرداد

حدوتة مُرة

المؤلف: عمرو عبد الحليم.

الإخراج: ياسمين أحمد.

الإنتاج: طارق صيام مالك شركة عرب سكرين .

البطولة : النجمة غادة عبدالرازق.

قابيل

المؤلف: محمد صقر.

الإخراج: كريم الشناوي.

البطولة: أمينة خليل ومحمد فراج ومحمد ممدوح، ويضم المسلسل عددًا من الوجوه الشبابية.

النصابين

المؤلف: عمرو الدالي وأحمد وائل.

الإخراج: أحمد مدحت.

الإنتاج: شركة العدل غروب.

البطولة: الفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمسلي ضمن إطار الإجتماعي الرومانسي.

بروفا

المؤلف: يمّ مشهدي.

الإخراج: رشا شربتجي.

الإنتاج: ايجل فيلمز.

البطولة: الفنان احمد فهمي ويشاركه عدد من نجوم الوطن العربي وهم هلا داوود، اليكو داوود، سميرة بارودي، عصام الأشقر.

ياسمينا

المؤلف: محمد الغيطي.

الإخراج: عبد العزيز حشاد.

البطولة: الفنانتين حورية فرغلي وفيفي عبده

يتناول العمل حياة الغجر ضمن أحداث مثيرة ومشوقة.

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