مسلسلات رمضان 2019 على قناة DMC و dmc دراما باقة من أجمل المسلسلات التشويقية

مسلسلات رمضان 2019 على قناة DMC و dmc دراما، حيث تعرض قنوات دي أم سي مجموعة كبيرة من المسلسلات الرمضانية التي تجمع ما بين الإثارة والتشويق وكالمعتاد من القناة يتم عرض المسلسل بأحدث تقنية لعرض الصورة، وتتميز قناة dmc بالعرض الحصري لباقة من اجمل مسلسلات رمضان 2019 التي تحصل على عدد كبير من المشاهدة وإعجاب ملايين الناس في مصر والوطن العربي، أعلنت قناة dmc عرض 6 مسلسلات مميزة حصري بطولة مجموعة من أبطال الفن منهم الفنان محمد رمضان في مسلسل زلزال أما عن بقية المسلسلات نسردها لكم … تابعونا

مسلسلات رمضان 2019 على قناة DMC

تعرض قناة قناة DMC و dmc دراما 6 مسلسلات هي:-

مسلسل زلزال

وهو بطولة (محمد رمضان – ماجد المصري – حلا شيحة – نسرين أمين – أحمد صيام)، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي وهذا العام فاجئ الفنان محمد رمضان جمهوره بتقديم مسلسل زلزال بكونه بعيد عن أدواره المعتادة سواء الأكشن أو الدراما، وتدور حلقات المسلسل حول رجل اشترى منزل وعليه أقساط وتتوالى الأحداث بعد انهياره عام 1992 في الزلزال.

مسلسل الواد سيد الشحات

وهو مسلسل بطولة النجمين (أحمد فهمي – أكرم حسني) بالمشاركة مع هنا الزاهد و محمد عبد الرحمن، تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ساخر، وجاء تكرار تجربة العمل معاً بعد ما حقق مسلسل “ريح المدام” نجاح باهر.

مسلسل ابن اصول

بطولة النجم حمادة هلال بالمشاركة مع أيتن عامر وسوزان نجم الدين ومحمد نجاتي، تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حيث يجسد حمادة هلال شخصية متناقضة تجعل المسلسل يحمل الكثير من الأحداث المشوقة.

مسلسل حكايتي

بطولة الفنانة ياسمين صبري أول بطولة مطلقة بالمشاركة مع الفنان القدير أحمد بدير – فاء عامر – إدوارد – أحمد حلاوة – إسلام جمال – مها أبو عوف، حيث تجسد ياسمين دور فتاة شعبية وتتوالى الأحداث حول قصة صعود هذه الفتاة وكيف وصلت ومرت بالصعوبات وتحديات الحياة.

مسلسل طلقة حظ

بطولة الفنان مصطفى خاطر وإيمي سالم – أيتن عامر – هبة مجدي والفنانة القديرة إنعام سالوسة ومجموعة أخرى من الفنانيين، حيث يجسد خاطر شخصية موظف كادح يعول أسرة ولدية طفلين ويسكن في بيت حماته، وتتوالى الأحداث بين الدراما الكوميدية ليأتي يوم على هذا الموظف المسكين و”طلقة حظ”.

مسلسل علامة استفهام

بطولة محمد رجب بمشاركة ميرهان حسين – هيثم أحمد زكي – جيهان خليل – إدوارد، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول شاب غني له ماضي غامض يظهر في توالي الحلقات وسط تشويق وإثارة درامية.

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