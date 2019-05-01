مسلسلات رمضان 2019 … أسماء مسلسلات شهر رمضان وقنوات عرضها

مسلسلات رمضان 2019 ، أيام قليلة ونستقبل الشهر الكريم وهو موسم المسلسلات والتي يهتم الكثيرين بها حيث انه اكثر شهر تعرض فيه المسلسلات الرمضانية ويبحث الكثيرين عن نجمه المفضل إلى يحب أن يتابعه ومن خلال السطور القادمة نوفر لك عزيزي المشاهد عناء البحث فقد وفر لكم موقع كلمة ملخص بأسماء المسلسلات وابطالها والقنوات التي سوف تعرض عليها ومواعيد عرضها.

مسلسلات رمضان 2019:

مسلسل ولد الغلابة بطولة احمد السقا وسوف يتم عرضه على قناة MBC 1

مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وسوف يتم على قنوات MBC1 و dmc.

مسلسل قابيل بطولة محمد ممدوح وسوف يتم عرضه على قناة MBC

مسلسل كلبش 3 وهي الموسم الثالث لمسلسل كلبش بطولة أمير كرارة وسوف يعرض على قناة الحياة

مسلسل أبو جبل بطولة مصطفي شعبان وسوف يتم عرضه على قناة الحياة

مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة وسوف يتم عرضه على قناة on

مسلسل لمس أكتاف بطولة الفنان ياسر جلال وسوف يتم عرضه على قناة on

مسلسل علامة استفهام بطولة محمد رجب وسوف يتم عرضه على قناة on

مسلسل ياسمينا بطولة حورية فرغلي وسوف يتم عرضه على قناة النهار.

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني وسوف يتم عرضه على قناة MBC

مسلسل من أول نظرة بطولة دنيا سمير غانم

مسلسل الحلال والحرام بطولة الفنانة سوسن بدر ووفاء عامر

مسلسل طلقة حظ بطولة مصطفي خاطر وسوف يعرض على قناة الحياة

مسلسل فكرة بمليون جنيه بطولة على ربيع وسوف يتم عرضه على قناة MBC

الواد سيد الشحات بطولة احمد فهمي وسوف يتم عرضه على قناة dmc

مسلسل سوبر ميرو بطولة أيمي سمير غانم وسوف يتم عرضه على قناة

مسلسل الزوجة 18 بطولة حسن الرداد وسوف يتم عرضه على قناة النهار

مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد وسوف يتم عرضه على قناة MBC

مسلسل بيسة البرنسيسة بطولة مي عز الدين

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