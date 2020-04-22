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مسلسلات رمضان 2020 الخليجية على جميع القنوات الفضائية

بواسطة مصطفى صديق القاضي

اليكم قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2020 الخليجية على كافة القنوات خلال شهر رمضان، وتمتاز المسلسلات الخليجية دائما بنسب مشاهدة عالية، ليس فقط فى الخليج ولكن فى جميع انحاء الوطن العربي، وتناسبها مع القيم والأخلاق السامية وتناولها للمشكلات الاجتماعية بصورة جيدة، ودائما تكثر نسبة المشاهدة فى شهر رمضان عن باقى شهور العام لمتابعة المسلسلات الخليجية. 

مسلسلات رمضان 2020 الخليجية على قناة ام بي سي 1

  • مسلسل “ام هارون”
  • مسلسل “مخرج 7”.
  • مسلسل “الميراث”.

المسلسلات الخليجية فى رمضان 2020 علي قناة ام بي سي دراما

  • مسلسل “هيا وبناتها”
  • مسلسل “الكون في كفة”
  • مسلسل “شغف”.

مسلسلات رمضان 2020 الخليجية على قناة الإمارات

  • مسلسل “كنا أمس”.
  • مسلسل “مفتاح القفل”.
  • مسلسل “خاشع ناشع”.
  • مسلسل “الشهد المر”.

مسلسلات الخليج على قناة ابوظبى

  • مسلسل “جنة هلي”.
  • مسلسل “محمد علي رود”.

مسلسلات دبى الخليجية رمضان 2020

  • مسلسل “محمد على رود”.
  • مسلسل “رقم الحظ 7”.

مسلسلات رمضان الخليجية على قناة سما دبي

  • مسلسل “شغف”
  • مسلسل “بنت صوغان”

مسلسلات رمضان 2020 الخليجية على قناة الكويت

  • مسلسل “محمد علي رود”
  • مسلسل “جنة هلي”
  • مسلسل “هى وبناتها”

المسلسلات الخليجية على قناة sbc 

  • مسلسل “محمد على رود”.
  • مسلسل “مليار ريال”.
  • مسلسل “ضرب الرمل”.

مسلسلات رمضان الخليجية على روتانا دراما

  • مسلسل رياح السموم.

مسلسلات الخليج على قناة الشارقة

  • مسلسل “محمد على رود”
  • مسلسل “في ذاكرة الظل”.

المسلسلات الخليجية في رمضان 2020 على قناة البحرين

  • مسلسل “شغف”.
  • مسلسل “الكون في كفة”
  • مسلسل “كأن شيئا لم يكن”.
مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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