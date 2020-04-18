مسلسلات رمضان 2020 السورية والقنوات الناقلة

تحظى المسلسلات السورية باهتمامات العديد من المشاهدين، وبالطبع ستحظى مسلسلات رمضان 2020 السورية بنسب مشاهدات عالية، وذلك لرقي الأعمال السورية وتقديمها جميع انواع الفنون الدرامية سواء الرومانسية أو التاريخية والدرامية والكوميدية، لذا سنقدم في موقع كلمة قائمة بأفضل المسلسلات السورية فى رمضان 2020، والقنوات الناقلة لحلقات المسلسلات.

قائمة المسلسلات السورية فى رمضان 2020

اليكم قائمة محدثة اولا بأول بالقنوات الناقلة لحلقات مسلسلات سورية خلال شهر رمضان 2020.

المسلسل السورى “النحات” وقنوات العرض

المسلسل السورى “النحات” يعرض على القنوات التالية:-

قناة أبو ظبى الفضائية.

قناة سما الفضائية.

المسلسل السورى “بروكار” والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل السورى “بروكار” على القنوات التالية:-

قناة NBN اللبنانية.

قناة سوريا الفضائية.

القنوات الناقلة للمسلسل السوري “حارس القدس”

يعرض المسلسل السورى “حارس القدس” على القنوات التالية”-

قناة سوريا دراما.

قناة فلسطين.

المسلسل السوري الساحر والقنوات الناقلة

يذاع المسلسل السورى “الساحر على القنوات التالية:-

قناة سما الفضائية.

المسلسل السوري “يوما ما” وقنوات عرضه

يذاع مسلسل “يوما ما” على قنوات:-

قناة لنا.

قناة روتانا دراما.

قناة lbc الفضائية اللبنانية.

قنوات عرض مسلسل “سوق الحرير”

قناة ام بي سي 1.

قناة ام بي سي العراق.

مسلسل “اولاد ادم” وقنوات العرض

قناة لنا السورية.

قناة mbc 4.

قناة lbc اللبنانية.

مسلسل “ببساطة” الجزء الثاني

قناة لنا السورية.

قناة رؤيا الفضائية الاردنية.

مسلسل “الحرملك” السوري وقنوات العرض

قناة الفجيرة.

قناة لنا السورية.

قناة ten.

قنوات عرض مسلسل “دانتيل” السوري

قناة mbc 4.

قنوات عرض مسلسل “الحب جنون 3”

قناة روتانا دراما.

قنوات عرض المسلسل السوري “من الاخر”