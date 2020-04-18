مسلسلات قنوات dmc و dmc drama فى رمضان  2020

اليكم القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2020 والتى ستذاع على باقة قنوات dmc والتى تتكون من قناة dmc و dmc drama، وتشمل باقة من افضل المسلسلات. وقد أعلنت القناة بصورة نهائية عن قائمة المسلسلات التي تذاع حصريا على القناتين، وفى انتظار الإعلان الرسمي عن مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قنوات dmc.

مسلسلات رمضان 2020 على قنوات dmc

أما عن المسلسلات المذاعة حصريا على قنوات دى ام سى دى ام سي دراما فهى كالتالى:-

مسلسل “فالنتينو” للنجم عادل إمام بصحبة عدد من نجوم الفن

مسلسل “البرنس” للنجم “محمد رمضان” والنجمة “نور”

مسلسل “فرصة ثانية للنجمة ياسمين صبرى وباقة من النجوم

المسلسل الكوميدى “رجالة البيت” للنجوم “أكرم حسنى” و”أحمد فهمى”

مسلسل “لما كنا صغيرين” للنجوم :محمود حميدة” و “خالد النبوي” و “ريهام حجاج”

هذا وسيتم تحديث مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 على قنوات دي ام سي، حال الاعلان الرسمى من باقة قنوات دي ام سي والان مع تردد القناة.

تردد قنوات دي إم سي على النايل سات

من المعروف أن قنوات dmc تبث حصريا على قمر نايلسات، بمعنى أنها لا تتستقب على اية اقمار اخرى بخلاف نايل سات، وتمتاز بقوة الاشارة وجودة الصوت والصورة.

القناة تبث على التردد:-

تردد معدل ترميز استقطاب fec 11488 27500 أفقي 5/6

ولعشاق الدراما يمكنكم أيضا متابعة قنوات عرض مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، بالاضافة الى قنوات عرض مسلسل الاختيار للنجم امير كرارة.