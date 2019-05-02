مسلسلات وبرامج قناة السومرية فى رمضان 2019 وموعد عرضها وتردد القناة

مسلسلات وبرامج قناة السومرية العراقية فى رمضان 2019 وموعد عرض مسلسلات قناة السومرية وتردد القناة هو مثار اهتمام عشاق الدراما فى رمضان 2019، حيث تمتاز القناة بصورة رائعة وجودة صوت مميزة بالاضافة الى قصر الفواصل الاعلانية. وقد أعلنت القناة عن قائمة برامج ومسلسلات القناة خلال شهر رمضان المبارك بصورة نهائية بعد فترة من التكهنات.

مسلسل ولد الغلابة على قناة السومرية رمضان 2019

مسلسل “ولاد الغلابة” للنجم المصرى “احمد السقا”بمشاركة باقة من نجوم الفن هو أول المسلسلات المعروضة على القناة ولم يتحدد موعد العرض بعد.

مسلسل “فكرة بمليون جنيه” على قناة السومرية في رمضان 2019

أعلنت القناة ايضا عن نقلها لأحداث مسلسل “فكرة بمليون جنيه”للنجم الكوميدى “على ربيع” وفى انتظار موعد عرض المسلسل.

مسلسل “الهيبة الحصاد” على قناة السومرية فى رمضان 2019

يخوض النجم “تيم الحسن” والنجمة “سيرين عبدالنور” بطولة مسلسل “الهيبة الحصاد” وسط توقعات بنجاح المسلسل وستقوم قناة السومرية إذاعة المسلسل على قناتها خلال شهر رمضان المبارك ولم يتحدد موعد العرض حتى الآن.

برنامج “خمسة ونصف” على قناة السومرية في رمضان 2019

أعلنت القناة من خلال برومو عن “خمسة ونصف” للنجمة “شيرين عبدالوهاب”.

برنامج “المنخل” على قناة السومرية

برنامج “المنخل” للاعلامى “ياسر سامى” هو برنامج متميز وقد رصدت له القناة انتاج مالى كبير “احد اكبر الانتاجات الرمضانية” على حسب ما صرحت به القناة.

تردد قناة السومرية على نايل سات وقمر بدر

قناة السومرية تبث على قمر نايل سات وبدر على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايلسات 7 غرب 12360 27500 رأسي Ver بدر 26 شرق 11862 27500 رأسي Ver

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