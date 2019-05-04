مسلسل ” أبو جبل ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

بعد أن نجح الفنان مصطفى شعبان في كسب نسبة مشاهدة عالية وإشادة من النقاد عن مسلسل العام الماضى ايوب , يدخل المنافسة الدرامية الرمضانية على الشاشات العربية هذا العام رمضان 1440 هـ / 2019 بمسلسل قوي يتوقع له ايضاً النجاح والانتشار تحت اسم مسلسل ابو جبل .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبو جبل – رمضان 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

أبو جبل على قناة الاردن

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة:

أبو جبل على قناة alfa مسلسلات

العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )

الإعادة: 2.30 ( الثانية والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 14.30 ( الثانية والنصف مساءاً )

أبو جبل على قناة دبي

العرض :

الإعادة:

أبو جبل على قناة osn يا هلا الأولى

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة: 3.15 ( الثالثة والربع صباحاً )

الإعادة الثانية : 9.05 ( التاسعة وخمس دقائق صباحاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل أبو جبل

تدور أحداث المسلسل حول عائلة واحدة هي عائلة (أبو جبل)، الذي يمر بالعديد من الأزمات التي تجعله يفقد السيطرة على نفسه ويواجه العديد من المشاكل.

يشارك مصطفى شعبان بطولة المسلسل كلاً من عائشة بن أحمد و مريم حسن و دياب و نجلاء بدر و حسن حسني و محمود البزاوي و محمد لطفي و رشا بن معاوية و محمد علي رزق و غفران محمد و عايدة رياض و أحمد النجار و خالد كمال و محمود الجندي و صلاح عبد الله و مصطفى درويش و أحمد خالد صالح .

المسلسل من تأليف محمد السيد بشير , وينتج العمل شركة سينرجي للإنتاج الفني ” تامر مرسي “, أما الإخارج للمخرج أحمد صالح.