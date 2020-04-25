بعد الهجوم الكبير على حياة الفهد.. يذاع الليلة مسلسل أم هارون الحلقة 2 الثانية على شاشة أم بي سي

مسلسل أم هارون الحلقة 2 الثانية ينتظرها الجمهور العربي سواء الناقد أو المؤيد للمسلسل الذي يشارك في بطولة الفنانة حياة الفهد، وأثار العمل الدرامي الكويتي الذي تم تصويره في الإمارات العربية المتحدة، جدل واسع منذ كشف الأحداث التي سوف يشهدها، فهو يحكي عن يهود الخليج في أربعينيات القرن الماضي، وعرضت الحلقة الأولى من أم هارون يوم أمس على قناة أم بي سي العامة، وفي هذا التقرير نبرز تفاصيل الحلقة الثانية والتي تعرض اليوم.

مسلسل أم هارون الحلقة 2 الثانية

أم هارون من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وتدور أحداثه حول أسرة يهودية كانت تعيش في الكويت وتعرضت لصعوبات في المعيشة نظراً لديانتها المختلفة، وحظيت فكرة المسلسل بانتقادات واسعة، ودافعت حياة الفهد بطولة العمل عن المسلسل قائلة فلسطين قضية الكويت الأساسية، ووصفه المعارضين بأنه تطبيع ثقافي مع العدو الصهيوني، أن حياة الفهد حسب تصريحاتها فرقت بين اليهودية كديانة وبين الصهيونية.

فريق عمل أم هارون

يضم العمل الدارمي الكويتي مجموعة كبيرة من النجوم في الخليج العربي منهم:

حياة الفهد.

أحمد الجاسمي.

نواف النجم.

سعاد علي.

فؤاد علي.

عبد المنعم النمر.

فخرية خميس.

آلاء شاكر.

محمد العلوي.

فاطمة الصفي.

مواعيد عرض أم هارون الحلقة 2

القناة العرض الأول أم بي سي 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة أم بي سي دراما + 11:09 بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع الحلقة الثانية من مسلسل أم هارون اليوم السبت الموافق 25 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أم بي سي العمل، حظى بنسبة بحث مرتفعة على محرك البحث الشهير “جوجل” بعد الجدل الواسع الذي تسبب فيه المسلسل.