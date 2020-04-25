مسلسل ” أم هارون ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 (حياة الفهد )

من المسلسلات المثيرة للجدل خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م مسلسل أم هارون للفنانة الكبيرة حياة الفهد الذي يبث على شاشة التليفزيون خلال السباق الدرامي الرمضاني هذا العام.

موعد عرض مسلسل العمر مرة – رمضان 1441

اعلنت قنوات ام بي سي عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

أم هارون على قناة mbc1

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

أم هارون على قناة mbc دراما+

العرض : 23.15 ( الحادية عشر والربع مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 9.00 ( التاسعة صباحاً )

الإعادة الثالثة : 12.45 ( الثانية عشر وخمسة واربعون دقيقة ظهراً )

الإعادة الرابعة : 16.30 ( الرابعة والنصف مساءاً )

فريق عمل مسلسل أم هارون

التمثيل : حياة الفهد – أحمد الجسمي – محمد جابر – عبد المحسن النمر – سعاد علي – فخرية خميس – فؤاد علي – محمد العلوي – فاطمة الصفي – الآء شاكر – نواف النجم – إلهام علي – فرح الصراف – روان الصايغ – الآء الهندي – عبد الحميد البلوشي – أشجان – ماجد الجسمي – محمد غباشي – عبير محمد – هيا عبد السلام – أمل محمد – أحمد ناصر – إبراهيم القحومي – هيفاء العلي – علياء محمد – مواري عبد الله – محمد أبو شعبان.

التأليف : محمد شمس – علي شمس .

الإنتاج : تليفزيون mbc – مؤسسة الفهد للإنتاج الفني – جرناس للإنتاج الفني والإعلان .

الإخراج : محمد جمال العدل.

ملخص فكرة وقصة مسلسل أم هارون

تدور الأحداث في إطار اجتماعي حول امرأة تعاني من الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية.