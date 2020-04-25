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مسلسل ” أم هارون ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 (حياة الفهد )

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات المثيرة للجدل خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م مسلسل أم هارون للفنانة الكبيرة حياة الفهد الذي يبث على شاشة التليفزيون خلال السباق الدرامي الرمضاني هذا العام.

موعد عرض مسلسل العمر مرة – رمضان 1441

اعلنت قنوات ام بي سي  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

أم هارون  على قناة mbc1

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )
الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

أم هارون  على قناة mbc دراما+

العرض : 23.15 ( الحادية عشر والربع مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )
الإعادة الثانية : 9.00 ( التاسعة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 12.45 ( الثانية عشر وخمسة واربعون دقيقة ظهراً )
الإعادة الرابعة : 16.30 ( الرابعة والنصف مساءاً )

فريق عمل مسلسل أم هارون

التمثيل : حياة الفهد – أحمد الجسمي – محمد جابر – عبد المحسن النمر – سعاد علي – فخرية خميس – فؤاد علي – محمد العلوي – فاطمة الصفي – الآء شاكر – نواف النجم – إلهام علي – فرح الصراف – روان الصايغ – الآء الهندي – عبد الحميد البلوشي – أشجان – ماجد الجسمي – محمد غباشي – عبير محمد – هيا عبد السلام – أمل محمد – أحمد ناصر – إبراهيم القحومي – هيفاء العلي – علياء محمد – مواري عبد الله – محمد أبو شعبان.

التأليف : محمد شمس – علي شمس .

الإنتاج : تليفزيون mbc – مؤسسة الفهد للإنتاج الفني – جرناس للإنتاج الفني والإعلان .

الإخراج : محمد جمال العدل.

ملخص فكرة وقصة مسلسل أم هارون

تدور الأحداث في إطار اجتماعي حول امرأة تعاني من الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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