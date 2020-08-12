متابعة مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة 5 المذاع عبر fox tv التركية

يعرض اليوم مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة 5 على قناة فوكس تي في التركية الناقل الحصري للمسلسل الذي هو من بطولة هاندة أرتشيل والنجم كرم بورسين، المسلسل الذي أنطلق 8 يوليو الماضي حقق نجاحاً كبيراً وأصبح مقصد جماهيري في يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث دائماً ما يكون أنت أطرق بابي الأكثر تداولاً وبحثاً في يوم عرض الحلقة الجديدة منه، ليس في تركيا فقط بل في الكثير من الدول العربية مثل مصر والسعودية.

قصة مسلسل أنت أطرق بابي

قصة مسلسل انت ارطرق بابي تدور حول فتاة تعقد آمالاً كبيرة على تعليمها وتسافر في منحة دراسية للخارج قبل أن تتعرض لبعض المضايقات من شخص يدعى سيركان والذي يقوم بقط المنحة الدراسية الخاصة بها، لكي يقدم لها عرضاً أن تمثل أنها خطيبته لمدة شهرين كاملين، وبعد ذلك سوف يعيد لها المنحة، وآيدا تقبل العرض من أجل مستقبلها وتحسين ظروف حياتها.

موعد عرض مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة 5

يذاع أنت أطرق بابي كل يوم أربعاء اسبوعياً على قناة fox tv التركية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والمملكة العربية السعودية، السابعة مساءُ بتوقيت القاهرة، وتعمل بعض المواقع الإلكترونية الحاصلة على حقوق الترجمة والبث، بعرض مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة 5 مترجمة بعد ساعات قليلة من عرضها باللغة الأصلية.

ويضم المسلسل الدرامي الرومانسي أبطال مميزين في هذا النوع من الدراما التركية الشهيرية هم النجمين هاندا أرتشيل، كرم بورسين بجانب إسماعيل شاشماز وغيره من النجوم.