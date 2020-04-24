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مسلسل الاختيار الحلقة 1 الأولى.. موعد العرض والقنوات الناقلة

بواسطة مصطفى عبده
مواعيد عرض مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة على قناة اون مواعيد عرض مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة على قناة اون

مع بداية شهر رمضان الكريم تتهافت القنوات الفضائية على عرض المسلسلات الدارمية التي تحظى مبتابعة جماهيرية عريضة، ومن المنتظر أن يكون الموسم الرمضاني الحالي على مستوى عالي من القوة، حيث يتواجد أكثر من بطل على الساحة جميعهم يتنافسون من أجل حصد لقب المسلسل الأفضل في رمضان 2020، مسلسل الاختيار من المسلسلات التي تافس وبكل قوة على هذا اللقب، حيث يحكي المسلسل الذي يؤدي دور البطولة فيه أمير كرارة، عن الشهيد أحمد المنسى الذي ضحى بحياة فداءً للوطن الغالي، ويذاع المسلسل عبر شاشة On، ونستعرض في الأسطر التالية موعد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة على قناة اون

بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 1 الأولى على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق النجم أمير كرارة في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل الاختيار:

  • العرض الأول في التاسعة مساءً على قناة On.
  • الإعادة 2 صباحاً على On دراما.

أبطال وفريق تمثيل مسلسل الاختيار

يضم المسلسل كوكبة من النجوم على رأسهم بكل تأكيد أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل وضياء عبد الخالق ودينا فؤاد، كما أعلن مخرج العمل بيتر ميمي عن أن هناك نجوم كبار سوف ينضمون للمسلسل كضيوف شرف مثل محمد رجب وآسر ياسين ومحمد إمام، وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله.

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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