مسلسل الاختيار الحلقة 24، حيث شهدت اليوم احداث مشوقة ومثيرة في هذا المسلسل الحائز على أعلى نسب مشاهدة ضمن مسلسلات رمضان 2020، حيث تدور أحداثه حول قصة واقعية تناولت سيرة الشهيد أحمد منسي وهو واحد من قادة الجيش العظام ضابط صاعقة كان واهب حياته للدفاع عن وطنه بكل جد، كان مثال الاحترام والخير على المستوى الإنساني، شهد له كل من يعرفه عن الخير والأفضال التي كان يجول يصنعها لإسعاد غيره.

مسلسل الاختيار الحلقة 24

زادت حلقات مسلسل الاختيار أكثر تشويقاً للمشاهدين، مما جعل العديد من الناس يبحثون عن المزيد من الاحداث والحلقات الدرامية التي تناولت قصة القائد احمد منسي والقائد رامي حسنين وما يدور الجيش من بذل ذات حقيقي وكيف يقومون هؤلاء الرجال بالدفاع عن الوطن بكل ما لديهم.