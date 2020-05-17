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مسلسل الاختيار الحلقة 24..تفاصيل مشوقة واستشهاد الشيخ سالم في مداهمة وكر الإرهاب

بواسطة نانسي نبيل

مسلسل الاختيار الحلقة 24، حيث شهدت اليوم احداث مشوقة ومثيرة في هذا المسلسل الحائز على أعلى نسب مشاهدة ضمن مسلسلات رمضان 2020، حيث تدور أحداثه حول قصة واقعية تناولت سيرة الشهيد أحمد منسي وهو واحد من قادة الجيش العظام ضابط صاعقة كان واهب حياته للدفاع عن وطنه بكل جد، كان مثال الاحترام والخير على المستوى الإنساني، شهد له كل من يعرفه عن الخير والأفضال التي كان يجول يصنعها لإسعاد غيره.

مسلسل الاختيار الحلقة 24

زادت حلقات مسلسل الاختيار أكثر تشويقاً للمشاهدين، مما جعل العديد من الناس يبحثون عن المزيد من الاحداث والحلقات الدرامية التي تناولت قصة القائد احمد منسي والقائد رامي حسنين وما يدور  الجيش من بذل ذات حقيقي وكيف يقومون هؤلاء الرجال بالدفاع عن الوطن بكل ما لديهم.

  • في الحلقة ال24 كان عزاء الشيخ حسان الذي قتل على يد الإرهابيين وأرسلوا فيديو بمقتله علانية.
  • وقد أقام العزاء أهله وقبيلته الشيخ سالم الذي يتعاون مع الجيش لمواجهة الإرهاب وتطهير البلاد، وبمساعدته هو ومن معه للجيش ثأروا رجال مصر الأقوياء لمقتل الشيخ حسان وبعدها أقاموا العزاء.
  • وفي عمليات كثير في تمشيط منطقة سيناء نجح القائد الشهيد أحمد منسي في الإيقاع لعدد كبير من التكفيريين هناك.
  • وخلال أحداث الحلقة ال24 من مسلسل الاختيار قاموا رجال جيش مصر العزاز بقيادة أحمد منسي بمداهمة لوكر الإرهابيين استشهد فيها عدد من رجال الجيش والشيخ سالم.
نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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