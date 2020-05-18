مسلسل البرنس حلقة 24 تابع أحداث الحلقة “قتيل في سرير” فتحي”

تابع تفاصيل الحلقة 24 من البرنس، والذي يتم عرضه عبر قنوات dmc، وdmc دراما، ويلقى المسلسل مشاهدة عالية جدا، وذلك لما يحمله من أحداث شيقة للغالية، تجعل المشاهد في حالة من الترقب الدائم، تحكي حلقات المسلسل عن عائلة “البرنس،” رضوان البرنس” وقام بأداء دور البطولة الفنان محمد رمضان وكوكبة من النجوم، ويعمل رضوان الذي يجسد الشخصية، سمكري داخل ورشة والده، حيث أصبح مسئولا عن أسرته بعد موت والديه، الأمر الذي أثار بعض المشاكل بينه وبين أفراد عائلته وهم إخوته الـ6 وهم “عبد المحسن” “فتحي” “ياسر” “نورا” “عادل” “رأفت”.

مسلسل البرنس حلقة 24

تدور أحداث مسلسل البرنس حلقة 24 حول هذا المشهد وهو محاولة “كتكت” التخلص من “رضوان البرنس” وهو النجم محمد رمضان وقتله، حيث أقدم على خنقه من الخلف وهو في منزله ودفعه إلي ذلك إخوته “فتحي” “ياسر” على أن يتقاضى 5 ملايين جنيه مقابل التخلص منه، ولكن “رضوان تمكن من الإفلات منه وتبادلا اللكمات.

البرنس حلقة 24

تأخذنا أحداث مسلسل البرنس حلقة 24 إلي المشهد الثاني، وهو انتظار “ياسر” خبر القضاء على “رضوان” من جانب “كتكت”، ولكن انتظاره طال حتى صباح اليوم التالي، غير أنه لم يعرف بالأمر، وتابعنا احداث المشهد حيث استيقظ “فتحي” من سريره ليجد جثة “كتكت” في سريره، بعدما قضى عليه “رضوان”، وتلقى “فتحي” في نفس التوقيت مكالمة من “ياسر” حيث قال له لا توجد اخبار عن “كتكت” وفي تلك اللحظة يخبره “فتحي” بما رأى.

تفاصيل مسلسل البرنس 24

وتتابعت أحداث مسلسل البرنس حلقة 24، حيث اجتمع كلا من “فتحي”، “ياسر”، “عبد المحسن”، “عبير”، وزوجها “رأفت”، “فدوى”، في مشهد جمع بيهم، حيث حاولت “فدوى” اقناعهم بالبحث عن “مريم” بنت “رضوان، وأوضحت لهم أن إيجاد “مريم” هو الضمان الوحيد لهم، بعدما وجدوا أن “رضوان” لا يريد التخلص من “فتحي” وأقدم فقط على وضع جثة “كتكت” بجانبه أثناء نومه.