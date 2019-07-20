مسلسل البروفيسور الأكثر شعبية في الشرق الأوسط يعود بتفاصيل جديدة وممثلة أردنية

مسلسل البروفيسور هو الاسم الاعلامي الشائع لمسلسل بيت من ورق أو بيت المال الأسباني الشهير، والذي حقق انتشار واسع في منطقة الشرق الأوسط خلال فترات عرضه السابقة، ليصبح الأشهر على شبكة نيتفليكس في تلك المنطقة، وقد أعلنت الشبكة المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات أنه سوف تبدأ في طرح حلقات أخرى جديدة، وجزء آخر من المسلسل وبمشاركة نجوم جدد، على رأسهم الممثلة نجوى نمري أردنية الأصل والمنشأ والحاصلة على الجنسية الأسبانية.

تفاصيل جديدة في مسلسل البروفيسور

بعد أن تعتزل العائلة الأشهر في عمليات السرقة وفقًا لأحداث المسلسل، وتعيش في أماكن فاخرة وجزر رائعة الجمال متمتعة بالثروة التي كونتها، تتمكن الشرطة من الوصول لأحد أفراد العائلة واعتقاله مما يدفع أفرادها للتجمع مرة أخرى من أجل إنقاذ الفرد الذي تم القبض عليه، وبالطبع سوف يقومون بذلك من خلال ما يجيدون التعامل به وهو عمليات السطو، بتدبير من الرأس المفكر للعائلة والذي يحمل لقب البروفيسور نظرًا لقدراته المبهرة في التخطيط والتي حيرت الشرطة.

وتستمر أحداث المسلسل في إطار شيق وممتع كعادة مسلسل البروفيسور والتي تتسم بالإثارة والتشويق، وبرغم أن هذه العائلة تحترف السطو إلا أنه برغم ذلك فقد ارتبطت بالحب الشديد مع جمهور المسلسل، وجدير بالذكر أنه حصل على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل درامي، بالطبع في الجزء الثالث يكون هدذ العائلة وخاصة البروفيسور هو عدم مقدرة الشرطة على حصول معلومات من الفرد الذي تم اعتقاله حول هوية أفراد العائلة وأماكن تواجدهم.