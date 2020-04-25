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مسلسل ” الساحر ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات اللبنانية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020 م / 1441 هـ مسلسل الساحر, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل الساحر – رمضان 1441

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

الساحر  على قناة أبوظبي

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )
الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الساحر  على قناة دجلة

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى :
الإعادة الثانية :

الساحر  على قناة LBCI

العرض : 22.15 ( العاشرة والربع مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الساحر  على قناة عمّان TV

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الأولى :

الساحر  على قناة مساواة

العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة الأولى :

الساحر  على قناة سما

العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة الأولى :

الساحر  على قناة فلسطين

العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )

الإعادة الأولى :

الساحر  على قناة ليبيا WTV

العرض : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة الأولى :

الساحر  على قناة الجزائرية 6

العرض :

الإعادة الأولى :

الساحر  على قناة alfa مسلسلات

العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.30 ( الثالثة والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 9.30 ( التاسعة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 15.30 ( الثالثة والنصف عصراً )

الساحر  على قناة osn يا هلا الأولى

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )
الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )

الساحر  على قناة osn يا هلا 

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

فريق عمل مسلسل الساحر

التمثيل : عابد فهد – ستيفاني صليبا – عبد الهادي الصباغ – رنين مطر – روديغ سليمان – رشا بلال – محمد حداقي.

التأليف : سلام كسيري – حازم سليمان ( سيناريو وحوار ) .

الإخراج : محمد لطفي.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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