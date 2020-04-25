مسلسل ” الساحر ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات اللبنانية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020 م / 1441 هـ مسلسل الساحر, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل الساحر – رمضان 1441

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

الساحر على قناة أبوظبي

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الساحر على قناة دجلة

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى :

الإعادة الثانية :

الساحر على قناة LBCI

العرض : 22.15 ( العاشرة والربع مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الساحر على قناة عمّان TV

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الأولى :

الساحر على قناة مساواة

العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة الأولى :

الساحر على قناة سما

العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة الأولى :

الساحر على قناة فلسطين

العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )

الإعادة الأولى :

الساحر على قناة ليبيا WTV

العرض : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة الأولى :

الساحر على قناة الجزائرية 6

العرض :

الإعادة الأولى :

الساحر على قناة alfa مسلسلات

العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.30 ( الثالثة والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 9.30 ( التاسعة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 15.30 ( الثالثة والنصف عصراً )

الساحر على قناة osn يا هلا الأولى

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )

الساحر على قناة osn يا هلا

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

فريق عمل مسلسل الساحر

التمثيل : عابد فهد – ستيفاني صليبا – عبد الهادي الصباغ – رنين مطر – روديغ سليمان – رشا بلال – محمد حداقي.

التأليف : سلام كسيري – حازم سليمان ( سيناريو وحوار ) .

الإخراج : محمد لطفي.