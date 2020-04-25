مسلسل ” الساحر ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات اللبنانية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020 م / 1441 هـ مسلسل الساحر, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟
موعد عرض مسلسل الساحر – رمضان 1441
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
الساحر على قناة أبوظبي
العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )
الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )
الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )
الساحر على قناة دجلة
العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )
الإعادة الأولى :
الإعادة الثانية :
الساحر على قناة LBCI
العرض : 22.15 ( العاشرة والربع مساءاً )
الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )
الساحر على قناة عمّان TV
العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )
الإعادة الأولى :
الساحر على قناة مساواة
العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )
الإعادة الأولى :
الساحر على قناة سما
العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )
الإعادة الأولى :
الساحر على قناة فلسطين
العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )
الإعادة الأولى :
الساحر على قناة ليبيا WTV
العرض : 2.00 ( الثانية صباحاً )
الإعادة الأولى :
الساحر على قناة الجزائرية 6
العرض :
الإعادة الأولى :
الساحر على قناة alfa مسلسلات
العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 3.30 ( الثالثة والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 9.30 ( التاسعة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 15.30 ( الثالثة والنصف عصراً )
الساحر على قناة osn يا هلا الأولى
العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )
الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )
الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )
الساحر على قناة osn يا هلا
العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )
الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
فريق عمل مسلسل الساحر
التمثيل : عابد فهد – ستيفاني صليبا – عبد الهادي الصباغ – رنين مطر – روديغ سليمان – رشا بلال – محمد حداقي.
التأليف : سلام كسيري – حازم سليمان ( سيناريو وحوار ) .
الإخراج : محمد لطفي.