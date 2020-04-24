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مسلسل ” الشهد المر ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

الفنانة سهيلة عرفات وهيفاء حسين  تدخلان المنافسة الدرامية الرمضانية لفئة المسلسلات الخليجية بمسلسل الشهد المر الذي يبث على شاشات القنوات الفضائية خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م .

موعد عرض مسلسل الشهد المر  – رمضان 1441

اعلنت الإمارات  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

الشهد المر  على قناة الإمارات

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً )
الإعادة الثانية : 7.00 ( السابعة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 14.00 ( الثانية ظهراً )

فريق عمل مسلسل الشهد المر

التمثيل : جاسم النبهان – حبيب غلوم – زهرة عرفات – مرعي الحليان – خالد البناي – إبراهيم القحومي – عبد الله الحريبي – ياسر النيادي – أمل العنبري – إبراهيم الحساوي – سعاد علي – عبد الله صالح – علي جمال – ريم حمدان – أحمد عبد الرازث – منصور الفيلي – إبراهيم سالم – فاطمة الحوسني – جمال السميطي – فخرية خميس – هيفاء حسين – عبد الله الجنيني – عبد الله بن حيدر – حمد الكبيسي – هيا القايدي – عبد الله الطراروة.

التأليف : إسماعيل عبد الله .

الإنتاج : تليفزيون أبوظبي – سبوت لايت للإنتاج الفني.

الإخراج : مصطفى رشيد.

ملخص فكرة وقصة المسلسل الشهد المر

في إطار اجتماعي عائلي تدور أحداث المسلسل داخل عائلة سهيل وكيف يتمكن من السيطرة بحكمة على الأمور وخاصة الصراع الدائم بين زوجتيه، ومشاكل شقيقه شاهين مع سرور.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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