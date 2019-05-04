مسلسل العاصوف الجزء الثاني عبر شاشة قناة “mbc“، ينتظره عشاق الدراما السعودية، بعد النجاح الباهر الذي حققه المسلسل في الجزء الأول خلال شهر رمضان الماضي، حيث يهتم ذلك العمل الدرامي بالفترة التاريخية للمملكة العربية السعودية بجانب أنه يتزامن مع اهتمام السعودية بجميع أنواع الفنون في الفترة الأخيرة، وكانت هناك بعض المعلومات المتداولة عن عدم بث مسلسل العاصوف الجزء الثاني عبر شاشة قناة “mbc، مما سبب توتر لدى الجمهور السعودي حيث أنهم ينتظرونه بشغف كبير ويتابعون كافة الأخبار المتعلقة بهم.

وفي بيان رسمي، أكدت مجموعة قنوات إم بي سي، عرض مسلسل العاصوف الجزء الثاني عبر شاشتها خلال شهر رمضان، وتدور أحداث ذلك المسلسل حول فترة التغيرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال عامي 1390 هـ إلى 1395 هـ، راصدا كافة التحولات الفكرية التي ارتبطت بالتاريخ السعودي، مسلطا “العاصوف الضوء على كافة الأوضاع داخل المجتمع السعودي سواء ثقافيا أو اقتصاديا خاصة في فترة السبعينات والثمانينات بجانب التركيز على الفكر المنتشر بتلك الفترة.

مسلسل العاصوف الجزء الثاني عبر قناة mbc

وركز المسلسل أيضا على بعض عائلات تهتم بالطراز العربي في المنازل، متطرقا إلى كافة الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بالمنطقة خاصة ثورة إيران.

مسلسل العاصوف الجزء الثاني

ومسلسل “العاصوف” الجزء الثاني من بطولة الفنان ناصر القصبي وعبدالإله السنان وحبيب الحبيب وريم العبدالله وإخراج المخرج السوري المثنى صبح، ذلك المخرج الذي قلل كثير من المشاهد بالجزء الثاني وعمل دمج جزئين معا معلنا أن الجزء الثاني هو الأخير للمسلسل والمقرر عرضه في شهر رمضان عبر شبكة قنوات “إم بي سي”.

وعن بداية إنتاج المسلسل في موسمه الأول يرجع ‘لى عام 2017، لكن تم تأجيله عام، ليصبح أول عرض درامي له كان العام الماضي في شهر رمضان المبارك في 2018، ليلقى شهرة عالية ويتربع ضمن الأعمال الدرامية التي شهدت نسب مشاهدة عالية، وترجع فكرتها لأحد الأعمال الأدبية للراحل عبدالحمن الوابلي، عن روايته “بيوت من تراب” التي تحولت إلى عمل درامي ببصمة المخرج السوري المثنى صبح.

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