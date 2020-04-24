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مسلسل ” العمرة مرة ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ المسلسل القطري العمر مرة  , فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل العمر مرة – رمضان 1441

اعلنت قناة قطر عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

 العمر مرة  على قناة قطر

العرض : 16.00 ( الرابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً )

فريق عمل مسلسل العمر مرة

التمثيل : أسمهان توفيق – صلاح الملا – علي ميرازا محمود – جبر الفياض – ناصر محمد – عبد الله عبد العزيز – مشعل الدوسري – فيصل رشيد – يلدز – مريم فهد – عبد الله البكري – يامور – منى شداد – خلود العمادي – محمد أنور – ياسمين إبراهيم – حسن إبراهيم.

التأليف : طالب الدوس .

الإنتاج : تذكار للإنتاج الفني – الحصن للإنتاج الفني.

الإخراج : عمار رضوان.

ملخص فكرة وقصة مسلسل العمر مرة

تناقش الأحداث قصة فتاة بسيطة يوهمها الجميع بوفاة والدها، بالرغم من سفره خارج البلاد، فتعيش حياة مأساوية في بيت عمتها، وتكتشف بمرور الوقت أن والدها حي يرزق.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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