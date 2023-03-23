مسلسل الكبير اوى الجزء السابع.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة وأحداث المسلسل والأبطال

ينتظر الكثير مسلسل الكبير اوى الجزء السابع، بعد النجاح الذي حققه المسلسل في الجزء السابق، استكمالا لسلسلة نجاحات أجزاء المسلسل.

وحققت اغنية “ولعانة”، الدعائية للمسلسل مشاهدات كثيرة، تجاوزت الـ11 مليون مشاهدة.

ونستعرض لكم في السطور القادمة، ما تدور حوله أحداث الجزء السابع، وابطال المسلسل، وضيوف الشرف، ومواعيد عرض المسلسل، ومواعيد الإعادة، والقنوات الناقلة، وكيف تشاهد المسلسل عبر الإنترنت.

أحداث مسلسل الكبير اوى الجزء السابع

تدور أحداث الجزء السابع، حول حالة فتور سادت بين الكبير، وزوجته مربوحة، بعد عام من الزواج، وتسود حالة من الشكوك لزوجة الكبير، التي تعتقد أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى، ليتدخل جوني اخو الكبير لحلها، في قالب كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير اوى الجزء السابع وضيوف الشرف

اعتمد مسلسل الكبير اوى الجزء السابع، على النجاح الباهر الذي حققه الجزء السادس، وشارك نفس أبطال المسلسل من الجزء السابق، حيث ينتظرهم الجمهور، وهم:

احمد مكي: “الكبير، جوني، حزلقوم”.

رحمة احمد فرج: “مربوحة”.

بيومي فؤاد: “الدكتور ربيع”.

هشام اسماعيل: “فزاع”.

محمد سلام: “هجرس”.

حسين ابو حجاج: “اشرف”.

ويزين المسلسل عدد من النجوم، الذين حلوا كضيوف شرف، مثل النجم احمد السقا، والفنانة نور.

مخرج المسلسل، هو أحمد الجندي، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض الكبير اوى الجزء السابع والقنوات الناقلة

تعرض قنوات أون ON، مسلسل الكبير اوى الجزء السابع في السادسة والنصف، بعد أذان المغرب.

كما يعرض المسلسل على قناة Art حكايات، في الساعة 6:10 مساءا.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوى الجزء السابع، في الساعة 12:30 صباحا.

ويعرض المسلسل يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

كيف تتابع مسلسل الكبير اوى الجزء السابع على الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة المسلسل، على الإنترنت، عبر منصة “شاهد “، أو منصة “واتش ات”.