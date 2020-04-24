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مسلسل ” الكون في كفة ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض مسلسل الكون في كفة خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م في السباق الدرامي الرمضاني على شاشات الفضائيات ضمن فئة المسلسلات الخليجية.

موعد عرض مسلسل الكون في كفة  – رمضان 1441

اعلنت الكويت وروتانا والشارقة وبين دراما عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

 الكون في كفة على قناة الشرقية

العرض : 20.15 ( الثامنة والربع مساءاً )

الإعادة : 2.00 ( الثانية صباحاً )
الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )

 الكون في كفة على قناة atv

العرض : 16.15 ( الرابعة والربع مساءاً )

الإعادة :

 الكون في كفة على قناة mbc دراما

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة :

 الكون في كفة على قناة الظفرة 

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة :

فريق عمل مسلسل الكون في كفة

التمثيل : إهام الفضالة – مرام البلوشي – محمود بوشهري – طيف – ناصر عباس – عبد الله الطليحي – كفاح الرجيب – عبد الله فريد – زمن عبد الله – عبد الله يهمن – فهد باسم – في الشرقاوي.

التأليف : علي دوخان.

الإخراج : سائد بشير الهواري

ملخص فكرة وقصة مسلسل الكون في كفة

يرصد المسلسل في إطار اجتماعي العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة، التي تحدث داخل البيت الكويتي والخليجي بصفة عامة، وذلك من خلال قصة امرأة متسلطة، تفرض شخصيتها بجبروت على أفراد أسرتها.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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