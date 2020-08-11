تفاصيل وأحداث مسلسل الميراث الحلقة 118 عبر شاشة mbc 1

يعرض اليوم الحلقة 118 من مسلسل المثراث السعودي، الذي يحقق نجاحاً كبيراً في الآونة الآخيرة، ويذاع المسلسل عبر فضائية MBC يومياً من الأحد إلى الخميس، وتدور قصة المسلسل حول وفاة عبد المحسن أكبر أفراد العائلة وتركه وصية الميراث التي سوف يتصارع عليها أبناء العائلة، الميراث من إنتاج مجموعة Mbc ستوديوز، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المخدودة، والمنتح حسن عيسري.

تفاصيل مسلسل الميراث الحلقة 118

يفذع منصور عندما يتلقى اتصالاً هاتفياً يثير غضبه، أما فهد فيستمر في تجاهل شهد ويعاملها بشدة وقسوة، على جانب آخر تحاول مزنة أن ترشد ماجد إلى الصواب حيث تطلب من ابنها أن يعود إلى زوجته شروق خاصة أنها أصبحت تنتظر مولوداً جديداً، وتطلب منه أن يردها، وتستمر أحداث مسلسل الميراث الحلقة 118 في الإثارة والحماس ويمكن مشاهدة الحلقة كاملة عبر موقع شاهد نت أو شاهد vip.

مواعيد عرض مسلسل الميراث الحلقة 118

يذاع الميراث بشكل حصري عبر تبيطق شاهد vip التابع لمجموعة إم بي سي السعودية، كما يعرض عبر شاشة mbc 1 يومياً من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية:

العرض المباشر 12:31 صباحًا.

الإعادة الأول 06:20 صباحاً.

الإعادة الثانية 12:00 مساءً.

أبطال مسلسل الميراث

مسلسل الميراث السعودي يحتوي على باقة مميزة من نجوم الدراما الخليجية والسعودية، حيث يضم المسلسل في بطولته كلاً من هند محمد، نور حسين، تركي الكريديس، وعهود السامر، عبدالعزيز السكيرين، ومريم الغامدي، ورانا الشافعي، وبندر الخضير،