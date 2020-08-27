مسلسل الميراث الحلقة 130 يعرض الليلة على mbc

مسلسل الميراث الحلقة 130 تذاع الليلة عبر قناة mbc العامة، وشهدت حلقة أمس من الميراث أحداثاً مثيرة حيث اعترف منصور بكذبه على ياسمين أمام فهد، وهيفاء دخلت عائلة راشد وتظاهرت بالبراءة لكسب تعاطفهم وودهم، واستطاع المسلسل السعودي أن يأثر قلوب الكثيرين في الوطن العربي أجمع لمناقشته قضية مجتمعية هامة وتدور في محور اجتماعي وعائلي ملئ بالأحداث والدراما.

مسلسل الميراث السعودي عدد حلقاته

كم عدد حلقات مسلسل الميراث تساؤل مهم لدى جمهور وعشاق المسلسل حيث أعلن طاقم عمل مسلسل الميراث عن امتداد العمل لمدة 500 حلقة كاملة ليكون أطول مسلسل سعودي يعرض على إم بي سي، وكان من المقرر أن يعرض المسلسل على مدار 150 حلقة فقط إلا أ، القائمين عليه قرروا أن يمتد لأكثر من ذلك نظراً للجماهيرية الكبيرة التي حققها.

موعد عرض مسلسل الميراث الحلقة 130

الميراث يعرض يومياً على شاشة إم بي سي العامة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية:

العرض الأول: 7 مساءً بتوقيت مكة.

الإعادة الأولى: 12 صباحاً.

الإعادة الثانية 6:30 صباحاً.

الإعادة الأخيرة: 12 ظهراً.

ابطال وممثلين مسلسل الميراث السعودي

أبطال مسلسل الميراث السعودي هم من نخبة أبطال الدراما السعودية حيث يشارك في العمل العديد من النجوم على رأسهم هند محمد، وتركي الكريديس، نور حسين، عهود السامر، عبدالعزيز السكيرين، مريم الغامدي، بندر الخضير، رانا الشافعي، كما يضم المسلسل ثلاث مخرجين هم فؤاد سليمان، تامر بسيوني، عبدالله الجنيبي، والميراث من إنتاج شركة إم بي سي ستوديوز، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة.